«Pestato a sprangate per un parcheggio, sono un miracolato» 

Stringe il capo tra le mani, poi sistema la stampella: «Un centimetro più in là e ora sarei dentro una bara». Tonino Adamu, 73 anni, vedovo, parla a fatica. Mostra i punti sull’orecchio destro (riattaccato chirurgicamente), sospira e tocca le costole doloranti.

Sopravvissuto al feroce pestaggio a colpi di spranga da parte di un vicino - per un parcheggio conteso -, cerca di ritornare pian piano alla normalità. Dimesso dall’ospedale oggi è di nuovo nella sua casa, al civico 34 di via Monte Acuto, a Flumini, litorale di Quartu Sant’Elena. Lì, dove la mattina di domenica 8 settembre ha schivato «per centimetri» la morte. Nell’abitazione davanti non c’è anima viva: il suo aggressore - Giovanni Spiga - è rinchiuso nel carcere di Uta, con l’accusa di tentato omicidio e lesioni gravissime.

Si sente un miracolato?

«Devo essere sincero: sono ateo, ma qualcuno dall’alto deve per forza avermi aiutato».

In che senso?

«Se per istinto non mi fossi spostato, la sbarra di ferro mi avrebbe fracassato il cranio. Sarebbe bastato un centimetro più al centro, forse anche meno, e non sarei qui».

Cosa ricorda di quella mattina?

«Avevo un appuntamento alle 9. Sono uscito un quarto d’ora prima. Ho messo in moto la macchina ma mi sono accorto di aver dimenticato il cappellino».

Quindi?

«Sono rientrato a casa, ho fatto giusto qualche passo e mi sono ritrovato Spiga davanti, dentro il mio cortile, con una spranga di ferro lunga circa due metri».

Era solo?

«No, c’era la moglie che ha assistito al pestaggio compiaciuta come lui. Non ho avuto neanche il tempo di reagire. Ricordo la spranga puntata sulla testa, mi sono spostato, ha colpito l’orecchio che mi ha quasi staccato».

Poi cosa è successo?

«Ha posato la spranga lunga e ha continuato con un’altra sbarra di ferro più piccola. Ero in terra e continuava a colpirmi dappertutto. Io cercavo di proteggermi con le mani, ma era una bestia. La moglie guardava, mentre il marito mi colpiva e insultava. Poi se ne sono andati lasciandomi in terra».

Il motivo di tanta ferocia?

«Da un po’ di tempo discutevamo per questioni di parcheggi. Due anni fa sono stato costretto a denunciarlo, anche all’ora mi minacciò con una spranga, ma con conseguenze più lievi».

Quelle attuali?

«Sette costole rotte, liquido nei polmoni e l’orecchio destro che per fortuna sono riusciti a riattaccarmi. Oltre a tutto il resto».

Cioè?

«I mali fisici si curano con le medicine. Quelli psicologici restano forse più a lungo».

Si aspetta una pena severa?

«Guardi, non cerco la vendetta. Sarà la magistratura a stabilire quanto dovrà stare in prigione. Ma voglio essere risarcito per tutti i danni che mi ha causato: fisici e morali. Questo lo pretendo».

Non ha paura che ci provi ancora?

«Se la giustizia esiste suppongo resterà in prigione a lungo. Mi auguro anche che nel frattempo rifletta e si penta per ciò che ha fatto».

