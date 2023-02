Pestato a sangue dopo il Carnevale 

Un giovane di origini marocchine, nato e residente a Macomer, è finito all’ospedale, pestato dal branco. Risse, ma anche atti vandalici si sono verificati dopo la grande festa di Carnevale, che si è svolta sabato sera nelle vie del centro, con migliaia di persone giunte da tutta l’Isola.

Il fatto

Dopo le manifestazioni ufficiali, a tarda notte, nelle adiacenze di un bar del centro è scoppiata una violenta rissa. Coinvolti, da una parte un giovane di origini marocchine e dell’altra un gruppo di giovani (pare arrivati dai paesi del circondario) che si sono attardati nei bar del centro, dopo la festa. Tra di loro sarebbe nato un diverbio per motivi non chiari. Si è poi passati dalle parole ai fatti e ad avere la peggio è stato il giovane, che ha dovuto subire un vero pestaggio. I responsabili dell’aggressione si sarebbero poi dileguati lasciando per terra il giovane che, privo di sensi, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Il giovane è stato dimesso domenica mattina.

Teppismo

Non solo sangue. In alcune vie del centro sono stati compiuti degli atti vandalici. Sono state prese di mira le auto in sosta, tra cui anche una di quelle di un gruppo ospite. Si parla di un’auto appartenente al gruppo mascherato del Trentino, cui è stata sgonfiata la gomma. Gli organizzatori del Carnevale minimizzano. «Nessun atto vandalico è stato compito ai danni dei nostri ospiti - sostiene Rossana Muroni, presidente della cooperativa Esedra -. È vero che abbiamo trovato la ruota sgonfia di un auto in sosta, ma niente di più. Abbiamo però rimediato subito e tutto è finito con una risata».