Pestato a morte: le ultime ore ai raggi x 

Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, ancora sommaria, Gianluca Cabras sarebbe arrivato giovedì scorso al Pronto soccorso del Policlinico in codice giallo. Nel corso del triage avrebbe segnalato ai sanitari solo dei dolori addominali: ma una volta fatto il suo ingresso in medicheria, sarebbe stato lui stesso a raccontare ai medici di aver subito un’aggressione. E che non fosse un quadro clinico semplice lo si è capito subito dopo, quando il paziente sarebbe andato in arresto respiratorio. Rianimato, i medici avrebbero notato un grosso ematoma su un fianco. Risultato positivo al Covid, però, il 55enne è stato trasferito al Binaghi dove poi è deceduto.

L’autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Demontis su ordine della Procura, avrebbe confermato l’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale. Il 55enne sarebbe deceduto per emorragia interna, legata alla lesione di un importante vaso sanguigno addominale. Ma l’indagine dei carabinieri starebbe cercando di far luce anche su eventuali errori commessi tra la diagnosi ed il trattamento delle lesioni interne: dopo il ricovero al Policlinico di Monserrato e il successivo trasferimento all’ospedale Binaghi, il paziente sarebbe morto sabato a causa dell’emorragia.

Le indagini sul presunto pestaggio costato la vita a Gianluca Cabras, di 55 anni, si stanno concentrando sulle frequentazioni che l’uomo avrebbe avuto sia nella sua città di residenza, Monserrato, che nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis. Il pubblico ministero Danilo Tronci e i carabinieri si starebbero concentrando proprio sugli spostamenti della vittima nell’ultima settimana, quando sarebbe stato vittima di un brutale pestaggio.

Emorragia interna

L’autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Demontis su ordine della Procura, avrebbe confermato l’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale. Il 55enne sarebbe deceduto per emorragia interna, legata alla lesione di un importante vaso sanguigno addominale. Ma l’indagine dei carabinieri starebbe cercando di far luce anche su eventuali errori commessi tra la diagnosi ed il trattamento delle lesioni interne: dopo il ricovero al Policlinico di Monserrato e il successivo trasferimento all’ospedale Binaghi, il paziente sarebbe morto sabato a causa dell’emorragia.

La ricostruzione

Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, ancora sommaria, Gianluca Cabras sarebbe arrivato giovedì scorso al Pronto soccorso del Policlinico in codice giallo. Nel corso del triage avrebbe segnalato ai sanitari solo dei dolori addominali: ma una volta fatto il suo ingresso in medicheria, sarebbe stato lui stesso a raccontare ai medici di aver subito un’aggressione. E che non fosse un quadro clinico semplice lo si è capito subito dopo, quando il paziente sarebbe andato in arresto respiratorio. Rianimato, i medici avrebbero notato un grosso ematoma su un fianco. Risultato positivo al Covid, però, il 55enne è stato trasferito al Binaghi dove poi è deceduto.

L’inchiesta

A mettere in allerta la Procura è stato proprio l’ospedale che ha segnalato l’ipotesi di una relazione tra le lesioni subite nel pestaggio ed il decesso. Il pm di turno, il sostituto procuratore Danilo Tronci, ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale e ha chiesto al medico legale Roberto Demontis di eseguire subito l’autopsia. Lunedì l’esame ha confermato sia il pestaggio che una lesione ad un importante vaso sanguigno: sarebbe dunque stata la successiva emorragia interna a stroncare Gianluca Cabras. Ma gli interrogativi attorno alla vicenda sono ancora troppi, tanto che gli inquirenti avrebbero deciso di assegnare al consulente medico anche ulteriori quesiti per capire se sia stato curato a dovere e se l’emorragia sia stata scoperta in tempo e trattata. Indispensabili saranno ora gli esami istologici eseguiti sui campioni prelevati nel corso dell'esame. Nel frattempo il corpo è stato riconsegnato ai familiari per consentire la celebrazione dei funerali. Nel frattempo i carabinieri hanno iniziato a interrogare amici e conoscenti, sia a Monserrato che nel quartiere di Is Mirrionis, per capire chi potesse avere ragioni di risentimento e provare a datare il presunto pestaggio. Tra le percosse ricevute e il ricovero, infatti, potrebbe essere trascorso del tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata