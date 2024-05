Pestata per un “like” a un ragazzo 

Un “like” sul profilo di un ragazzo, qualche commento. Un approccio normale, utilizzando il social. Ma una sedicenne di Quartu non immaginava di finire nel mirino di un’altra ragazza, infastidita per questo interessamento. La giovane è stata contattata e invitata a un chiarimento dal vivo. Appuntamento domenica pomeriggio al Poetto, nella zona del Cavalluccio Marino. Ma dalle parole si è passati ai fatti. La sedicenne è stata aggredita dall’avversaria: si è difesa, soccombendo però quando si è trovata davanti anche un’amica della rivale. «L’hanno colpita con calci e pugni», spiega la madre della sedicenne quartese. «L’hanno scaraventata contro un cancello, trascinandola quando era a terra. Sono scappate solo quando, per fortuna, sono intervenute delle persone adulte». Dopo l’intervento dei carabinieri della compagnia di Cagliari, la domenica da incubo è proseguita in ospedale per gli accertamenti medici. «Mia figlia sta male. Per ora ha cinque giorni di cura ma ne potrebbero servire altri dopo gli ulteriori esami che sono stati disposti».

La denuncia

Il caso è nelle mani dei militari. La famiglia presenterà denuncia appena la ragazza starà meglio: ancora ieri non era in grado di uscire di casa, dopo essere rientrata al termine della nottata trascorsa in ospedale al Santissima Trinità. Risalire alle due giovanissime responsabili dell’aggressione dovrebbe essere abbastanza semplice. Ci sono i messaggi nelle chat dei social e la richiesta di un confronto dal vivo. «Sappiamo chi sono ed è giusto che paghino per quello che hanno fatto. Quando avvengono queste cose bisogna denunciare», aggiunge la madre della ragazza. Anche perché la sedicenne ha dolori in tutto il corpo. La speranza è che i prossimi accertamenti medici non facciano emergere altre problematiche.

Le indagini

I carabinieri della compagnia hanno svolto le prime verifiche, appena intervenuti nel lungomare Poetto. La ragazza ferita era già stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ospedale, al Santissima Trinità in via Is Mirrionis. Qui è stata raggiunta dalla madre e dagli altri familiari. Intanto i militari hanno raccolto alcune informazioni in attesa della denuncia della vittima.

