Pestata dal marito, una delle figliolette chiama gli agenti con la scritta “Help” 

Reggio Calabria. Ubriaco, ha picchiato la moglie davanti alle tre figliolette per impedirle di andare a lavorare. Il 47enne è stato arrestato dagli agenti chiamati da una delle figlie col cellulare della mamma. Mentre i poliziotti arrivavano all’appartamento le tre bambine di 12, 10 e 8 anni li hanno guidati urlando “Siamo qui, venite”, mentre una mostrava un foglio con la scritta in arancione “Help”. L’uomo, che ha già scontato un divieto di avvicinamento alla moglie, era in evidente stato di alterazione. L’aggressione sarebbe scattata dopo che la donna gli ha chiesto di raccogliere la cenere della sigaretta volutamente fatta cadere per terra. E ieri è stato arrestato anche un 38enne che ha aggredito la compagna 27enne davanti ai figli di 2 e 6 anni. Quest’ultimo si è frapposto tra il padre e la mamma, che a quel punto è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto.

