Pestano un disabile: due fermati, uno fugge 

SANREMO. Pestato a calci e pugni, e con una sedia di plastica di un bar. E la violenza è proseguita quando era a terra e non opponeva resistenza. La vittima è un turista piemontese di 21 anni con disabilità motorie. La vicenda ha portato all’arresto di due giovani residenti a Montecarlo, un altro è ancora ricercato. L’aggressione è avvenuta fuori da un locale tra via Gioberti e via Nino Bixio verso le 4,30 di domenica. Dopo una serata con gli amici il 21enne è stato inseguito dai quattro sconosciuti, che lo hanno pestato provocandogli lesioni guaribili in 45 giorni. La polizia ha fermato per lesioni aggravate Florian Adam Faudel Zeghdar, 19 anni, Yassine Oulhint, 18, e Zinedine Calderone, 21. Il gip di Imperia ha emesso due misure cautelari in carcere, rimettendo in libertà Calderone, che sembra sia intervenuto per sedare l’aggressione. I giovani hanno detto di essere stati aggrediti dagli amici del 21enne e di non aver capito che è disabile.

