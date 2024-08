Pestaggio per una mancata precedenza 

Una discussione per questioni di viabilità, un gesto o una parola di troppo, un doppio inseguimento e lo scontro finale finito nel sangue. Movimentato episodio ieri sera tra via Cadello e via del Canneto: due persone, che viaggiavano su un’auto, hanno aggredito quattro giovani che si trovavano su una seconda vettura. È spuntata anche una spranga. E alla fine un ventiduenne è finito in ospedale con un trauma cranico. Su quanto accaduto sono al lavoro i carabinieri della compagnia, impegnati nell’identificazione di tutte le persone coinvolte nel fatto che ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Sul brutale pestaggio ieri, fino a tarda sera, non c’erano molte certezze: i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari erano ancora al lavoro per raccogliere testimonianze ed erano alla ricerca di immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza che avessero ripreso le diverse fasi dello scontro tra le persone che si trovavano a bordo di due auto. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture una Land Rover e una Mercedes si sono incrociate nella zona di via Cadello. Probabilmente il conducente di un’auto non ha dato la precedenza all’altra macchina e questo ha fatto nascere una discussione.

L’ipotesi è che ci sia stato uno scambio di offese e che sia volato anche qualche gesto volgare. A questo punto la Mercedes, con a bordo quattro giovani, si è diretta verso Pirri. Dietro, l’altra vettura. C’è stato un inseguimento – anche su questo punto sono in corso le indagini dei carabinieri – andato avanti fino a via del Canneto. Qui, stando a una prima ricostruzione, i due uomini che si trovavano sulla Land Rover sono scesi e, armati di spranga, si sono gettati sui giovani dell’altra vettura.

Le urla hanno attirato l’attenzione di chi si trovava nella zona. C’è chi ha assistito al pestaggio e sembra che qualcuno abbia anche ripreso con il telefono cellulare una parte dell’aggressione. Alla fine uno dei ragazzi, un 22enne, ha avuto la peggio: colpito con la sbarra da ferro, è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ambulanza al Brotzu con assegnato un codice giallo. Ferito anche un altro giovane, medicato sul posto.

I due uomini autori del pestaggio si sono poi allontanati prima dell’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri. Probabilmente qualcuno ha preso nota del numero di targa e c’è chi ha assistito al pestaggio. I carabinieri della compagnia hanno sentito alcuni testimoni e raccolto elementi ritenuti utili per risalire agli autori dell’aggressione. La spranga è stata sequestrata. Sul posto ritrovato anche un martello: non è chiaro se sia stato utilizzato anche questo nel violento scontro tra i due gruppi.

