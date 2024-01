Pestaggio in via Battisti: i dubbi degli inquirenti e la ricerca di testimoni 

La versione dell’aggressione a opera di cinque o sei persone, così hanno raccontato agli investigatori i due uomini feriti e finiti in ospedale, per ora non ha trovato riscontri. Così quello che sembrava poter essere un pestaggio, avvenuto in viale Trieste, resta un mistero. E i carabinieri della compagnia di Cagliari sono al lavoro per capire cosa sia realmente successo ai due uomini. Per farlo si cercano le immagini delle telecamere presenti nella zona, non solo le comunali ma soprattutto quelle dei privati. E si spera che si possa presentare qualche testimone: perché se davvero c’è stata una rissa che ha coinvolto molte persone è improbabile che l’aggressione sia passata inosservata.

Insomma gli inquirenti dubitano che il 46enne, ricoverato al Brotzu con fratture al volto e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla mandibola e all’occhio, e il 45enne, finito al santissima Trinità con diversi traumi, siano stati pestati da un misterioso gruppo di cinque o sei persone sparite nel nulla. Nel pestaggio il 46enne sarebbe stato colpito anche con una chiave a croce.

L’allarme è stato dato poco prima dell’alba di domenica mattina da chi, passando in via Cesare Battisti ha notato due uomini a terra. Uno era appena stato soccorso dal 118 e trasferito in codice rosso in ospedale. Il secondo si è presentato nella caserma di via Nuoro per poi essere trasportato al Santissima Trinità. L’ipotesi della spedizione punitiva resta comunque in piedi così come quella che i due si siano violentemente picchiati a vicenda. (m. v.)

