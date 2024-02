Pestaggio in piazza per una ragazza contesa 

Era stato accerchiato e aggredito assieme agli amici in piazza da una quindicina di ragazzi e picchiato selvaggiamente, pare per una ragazza contesa. Alla fine ad avere la peggio era stato un diciannovenne di Quartucciu: lesioni in varie parti del corpo curabili in oltre quaranta giorni di cure. Ora, terminate le indagini, per quel violentissimo pestaggio avvenuto due anni fa, un minore è finito sotto processo davanti al competente Tribunale gli ha applicato una «messa alla prova», dunque un monitoraggio dei Servizi sociali, ma è anche venuto fuori che la Procura ha identificato almeno altri sette presunti complici maggiorenni, tutti indagati per lesioni gravi.

Il bullismo

La vicenda risale al 3 marzo 2022, quando il 19enne in compagnia di quattro amici, era stato preso di mira in piazza Don Giovanni Piras a Selargius, a poca distanza da dove viveva la sua fidanzata, da un gruppetto di coetanei. Stando a quanto raccontato dalla vittima nella querela, i cinque avevano notato dei coetanei che li fissavano e che, ad un certo punto, senza alcuna ragione, avrebbero preso a sfotterli facendo il verso delle scimmie e urlandogli contro l’appellativo di “Evidenziatore”. «Probabilmente», ha ricordato, «perché in quel momento portavo addosso una felpa di colore fluo». In pochissimi minuti, il resto della banda è arrivata in piazza, con almeno una quindicina di persone che continuavano a urlare e sfottere contro il piccolo gruppetto di amici.

L’intervento del padre

Nel giro di pochi minuti si sarebbe passati dagli sfottò ai pugni. Il gruppetto di amici sarebbe stato picchiato a sangue, con il 19enne che ha poi riportato una frattura scomposta al setto nasale che ha reso necessario un intervento chirurgico e un trauma cranico. A interrompere l’aggressione sarebbe stato, per fortuna, il padre della fidanzata che – sentite le urla – è uscito a vedere cosa stesse accadendo. Vedendo l’adulto i componenti della banda sarebbero scappati in tutte le direzioni, mentre il ragazzo è stato portato al Pronto soccorso e sottoposto alle cure dei sanitari.

La indagini

La vittima è assistita dall’avvocato Gino Emanuele Melis che ha predisposto la querela e seguito da vicino le indagini dei carabinieri. Oltre alle testimonianze, per identificare i picchiatori sarebbero state usate anche le telecamere della zona. Il primo a finire davanti al giudice è stato un adolescente, minorenne all’epoca dei fatti. Proprio per la sua giovanissima età il ragazzino è stato giudicato dal Tribunale dei Minori: venerdì si è tenuta l’udienza nel quale è stata applicata la «messa alla prova», ovvero un periodo nel quale minorenne farà volontariato monitorato da psicologi e personale specializzato dei Servizi sociali. Per gli altri sette maggiorenni già identificati, tutti sotto i 25 anni, si attende la chiusura delle indagini da parte del pubblico ministero Andrea Massidda e la conseguente richiesta di giudizio.

