Pestaggio di via Mameli: «Possono rifarlo» 

Possono commettere altre azioni come quella della notte tra sabato e domenica in via Mameli, gravi viste le modalità e l’utilizzo della bottiglia rotta. Per questi motivi, rafforzati anche dai futili motivi (una banale discussione per questioni di viabilità), i quartesi Stefano Marcialis e Nicolò Congia (32 e 23 anni), e il 19enne Matteo Paolo Battocchia, residente a Sinnai, devono restare in carcere. È la motivazione delle esigenze cautelari con cui la gip Manuela Anzani ha confermato la custodia nel penitenziario di Uta per i tre giovani accusati di aver brutalmente aggredito una famiglia (marito e moglie, lui 51 anni e lei 53, con il figlio 24enne) in via Mameli.

Sul rischio di recidiva pesa anche il ritrovamento di piccole dosi di droga (cocaina e hascisc) nell’auto e anche di un coltello che, come ricostruito dai poliziotti delle volanti che hanno rintracciato i tre sull’Asse mediano a bordo di una Range Rover, uno di loro stava cercando di nascondere. Congia è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale: si sarebbe opposto al controllo dei poliziotti. La giudice, nell’ordinanza di convalida e nell’applicazione della misura cautelare, ha evidenziato anche come durante l’udienza non abbiano mostrato alcun pentimento per quanto fatto.

Quanto accaduto potrebbe essere discusso in un comitato sull'ordine pubblico e la sicurezza, esteso anche al comitato residente di Stampace, come richiesto dal sindaco Massimo Zedda nell’ultima seduta del Consiglio comunale. (m. v.)

