Pestaggio di Falcinelli, indaga la Procura di Roma 

Roma. Sul caso di Matteo Falcinelli, il giovane legato e malmenato a Miami dopo un arresto, si muove la Procura di Roma. I magistrati, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, hanno formalmente aperto un fascicolo di indagine, al momento senza indagati e ipotesi di reato, dopo una segnalazione trasmessa nei giorni scorsi dal consolato italiano. I pm della Capitale sono ora in attesa di una denuncia da parte dei legali del giovane.

L’incartamento, in cui si potrebbero ipotizzare i reati di tortura e lesioni, verrà depositato appena Falcinelli rientrerà in Italia, la prossima settimana. L'attività dei magistrati italiani riguarderà, in primo luogo, aspetti di natura tecnica legati alla competenza territoriale e soprattutto alla giurisdizione. Chi indaga dovrà sostanzialmente valutare se esistono gli elementi per portare avanti le verifiche su quanto compiuto dagli agenti americani alla luce del fatto che chi ha commesso eventuali reati non risiede nel nostro territorio. Una decisione su questo aspetto verrà presa solo quando i magistrati avranno ulteriori elementi su quanto avvenuto nel febbraio scorso. Su questo aspetto determinante sarà la denuncia del ragazzo in cui verranno ricostruiti le varie fasi dell'arresto e allegati i video da cui emergono le violente modalità messe in atto dalla polizia di Miami che per oltre 13 minuti ha tenuto legato Falcinelli.

