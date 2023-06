Pestaggio con rapina, caccia alla banda E ora cresce la paura  

Sono almeno sette gli autori dell’aggressione con una coltellata, poi diventata rapina, avvenuta sabato notte alla Marina. Un gruppo di giovanissimi, alcuni minorenni, quasi tutti algerini con l’aggiunta di pochi tunisini, ha incrociato un 27enne di Capoterra, che si trovava con la compagna di due anni più piccola, in piazza del Carmine: c’è stata una discussione per motivi futili. Poi in via Sant’Eulalia si sono nuovamente incrociati. Questa volta c’è stato il pestaggio. E come ricostruito grazie alle immagini di una telecamera di un negozio, tutti e sette hanno colpito la vittima con calci e pugni. Solo uno – non il giovane arrestato – ha poi sferrato la coltellata a una gamba dell’uomo, per poi afferrare telefono cellulare e portafoglio. Per ora è stato rintracciato, subito dopo l’episodio, un diciannovenne algerino finito in carcere a Uta con le accuse di lesioni e rapina aggravata. Ma gli agenti delle volanti avrebbero già imboccato la strada giusta per risalire ai complici.

Le ricerche

Stamattina il diciannovenne algerino (assistito dall’avvocato Alessandro Falconi) verrà interrogato dal giudice Michele Contini. Il giovane ha un permesso di soggiorno ed è incensurato: vive in una comunità del Cagliaritano. Le immagini non lascerebbero dubbi: ha partecipato all’aggressione con un calcio e un pugno. Quando le volanti, dopo la segnalazione della rissa, sono arrivate nella zona, il ragazzo si è messo a correre: per questo è stato bloccato e poi riconosciuto dai poliziotti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, come uno dei partecipanti all’aggressione.

Le bande

Quello dell’ultimo weekend sarebbe solo l’ultimo episodio di una serie lunga di fatti violenti. Ci sarebbero state diverse risse, nelle ultime settimane, ma anche scippi e furti non solo alla Marina ma anche sui mezzi pubblici. Dalle testimonianze raccolte e dalle ricostruzioni fatte dagli agenti e dai carabinieri su alcuni episodi, in diverse circostanze gli autori sarebbero stati giovani algerini e tunisini. Agiscono spesso in gruppo. Per questo le indagini sul diciannovenne vanno avanti: si cerca di capire se abbia partecipato ad altri fatti. Gli stessi accertamenti verranno svolti sui complici, una volta identificati e denunciati.

