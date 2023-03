Pestaggio, chiesta la condanna degli agenti 

Un anno di reclusione per ognuno degli agenti della polizia penitenziaria accusati di aver pestato nel 2020 un detenuto, lo slavo Rade Nikolic, nel carcere di Badu ‘e Carros. È questa la pena chiesta ieri mattina nel giudizio abbreviato dal sostituto procuratore, Giorgio Bocciarelli.

A giudizio l’ex comandante della polizia penitenziaria di Nuoro e i cinque agenti in servizio nell’istituto penitenziario, accusati a vario titolo di aver partecipato, in due episodi distinti, al pestaggio di un carcerato colpito con calci e pugni prima in una cella, il giorno successivo in un corridoio. «Episodio che trova riscontro nelle dichiarazioni di altri due detenuti», ha spiegato ieri l’accusa, e «dagli arrossamenti riscontrati sulla vittima». In aula è stata letta anche un’intercettazione, disposta quando l’inchiesta partì con l’ipotesi di reato più grave, la tortura. Solo nel secondo episodio era presente l’allora comandante di Nuoro, la commissaria capo Manuela Cojana, di Cagliari, che non avrebbe colpito il detenuto, ma incitato i suoi sottoposti a farlo senza lasciargli segni.

Gli altri agenti sono Maurizio Cappeddu, Angelino Mastrone, Giovanni Michele Mazzette, Jean Pierre Nieddu, Guido Nurchi, tutti difesi dall’avvocato Francesco Lai.

