Pestaggio, assolti i due rapper 

Non solo non hanno preso parte al pestaggio, ma non erano neanche in Sardegna. La giudice del Tribunale di Cagliari, Alessandra Angioni, ha assolto con la formula più ampia i rapper Hell Raton e Nitro (il primo secolo Manuel Zappadu, il secondo all'anagrafe Nicola Albera) dall’accusa di aver partecipato, assieme ad altre dieci persone, ad una rissa in un locale di Ortacesus, dove venne pestato a sangue un 26enne di Serdiana. Dei 12 imputati solo tre sono stati riconosciuti colpevoli: si tratta di Andrea Schirru, Mattia Curreli e Mirko Antonio Maxia, condannati a un anno e otto mesi di reclusione. Tutti gli altri sono stati assolti, pur con formule differenti.

La rissa

I fatti risalgono al 2015, nel corso di una serata musicale con deejay in un ristorante-discoteca alle piscine comunali di Ortacesus. Il pestaggio era scattato a seguito di un apprezzamento nei confronti di una ragazza. A farne le vittime erano stati in tre ma uno aveva subito lesioni molto gravi. Nei giorni seguenti, i giovani picchiati si erano presentati ai carabinieri, denunciando l’aggressione subita e consegnando ai militari le foto dei presunti picchiatori estrapolate dai profili social. Al termine dell’inchiesta, la pm Diana Lecca aveva chiesto il processo per 12 persone, tra i quali l’ex giudice di X Factor e il rapper.

Il processo

Nel corso del dibattimento, i difensori dei due artisti, gli avvocati Giovanni Campus e Andrea De Silvestri, hanno dimostrato che Hell Raton e Nitro non sono non avevano preso parte alla serata di Ortacesus poi sfociata in rissa ma non si trovavano nemmeno in Sardegna quel giorno. Da qui l'assoluzione con la formula più ampia: non aver commesso il fatto. Stessa formula con la quale sono stati assolti anche Alessandro Padiglia e Stefano Prasciolu (assistiti dai legali Marco Mura, Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu). Altri quattro imputati sono stati assolti perché non si è raggiunta la prova della loro partecipazione: Giuseppe Isola, Paolo Meloni, Luca Padiglia e Ignazio Pisano, difesi dai legali Mauro Massa, Rossana Palmas, Marco Mura e Roberto Olla. I tre condannati, infine, erano difesi da Alessandro Deriu (Schirru), Marco Aste (Curreli) e Simone Vargiu (Maxia). L’avvocato Giorgio Manurita, infine, era costituito parte civile per i giovani aggrediti. (fr. p.)

