Pestaggio all’uscita della discoteca 

L’hanno colpito con violenza ed è finito sull’asfalto, esanime. Un giovane di 19 anni, di Tortolì, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Lanusei. Al ragazzo è stato diagnosticato un forte trauma cranico. È accaduto intorno alle 4.30 della notte tra sabato e ieri in via Paolo Ferraro, vicino a un locale pubblico poco distante dal molo di ponente del porto di Arbatax. Per ragioni ancora da accertare, tra alcuni giovani, forse due gruppi provenienti da paesi della zona, sarebbe iniziato un diverbio sfociato in una violenta lite.

L’aggressione

Non sono ancora chiare né la motivazione né la dinamica di quanto accaduto. In questa vicenda si parte da poche certezze. La prima è che quando la serata stava volgendo al termine, una discussione fra due gruppi ha animato l’area esterna a un locale notturno, frequentato perlopiù da giovani. Sono stati momenti di alta tensione, con decine di giovani che, spaventati dalla confusione, si sono dati alla fuga per evitare di restare coinvolti. Il secondo punto accertato, ed è quello su cui si concentreranno le indagini, è l’aggressione subita dal 19enne. La vittima è stata picchiata e, forse dopo aver battuto la testa sull’asfalto, ha quasi perso i sensi. Gli amici si sono messi in contatto con il 118 e la centrale operativa di Sassari ha inviato sul posto un’ambulanza infermieristica che ha prestato i primi soccorsi al giovane. Le sue condizioni non sono gravi.

Una volta ricevute le prime cure, il ragazzo è stato stabilizzato e caricato in ambulanza. Trasportato al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede, il paziente è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un trauma cranico. Spetterà alle forze dell’ordine fare luce sulla dinamica dei fatti e rintracciare, anche attraverso videocamere e testimonianze, il responsabile.

