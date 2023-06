Pestaggio alla festa di San Giuliano, domani la sentenza 

È fissata per domani, salvo contrattempi, la sentenza al processo su una violentissima aggressione avvenuta nei giorni della festa patronale ai danni di una famiglia originaria di Villanova Tulo, ma emigrata in Piemonte ormai da decenni. Davanti al giudice Ginaluigi Dettori, la pubblica accusa ha chiesto la condanna a 4 anni di reclusione per Giluliano Sulis (72 anni) e per il figlio Simone (40), sollecitandone 3 per il nipote Manuel Pietro Loi (26 anni). Secondo l’accusa alla base del violento pestaggio, avvenuto anche a colpi di zirogna , ci sarebbe l’odio e il rancore dei parenti di un uomo ucciso ormai oltre mezzo secolo fa. Un’ostilità che avrebbe resistito al tempo e alla giustizia, visto che il processo per quell’antico delitto si era chiuso con una piena assoluzione.

Il violento pestaggio sarebbe avvenuto durante la festa patronale di San Giuliano nei confronti di Vincenzo Mulas, della figlia Annalisa e del marito di quest’ultima, Salvatore Calogero. Il primo, che negli anni Sessanta era stato giudicato e assolto con formula piena dall’accusa di omicidio, ha riportato una prognosi di oltre sessanta giorni. Dopo l’assoluzione l’uomo era emigrato e il 15 giugno 2015 era tornato a VIllanova Tulo con la figlia e il genero. Tutti e tre sarebbero stati vittime di un agguato. A difendere gli imputati ci sono i legali Marco Lisu e Davide Burchi, mentre la famiglia Mulas è costituita parte civile con l'avvocato Simone Vargiu. I primi hanno chiesto al giudice Gianluigi Dettori di mandare assolti Giluliano e Simone Sulis, oltre al nipote Manuel Pietro Loi. Di diverso avviso la parte civile: ha sposato la richiesta di condanna del pubblico ministero che ritiene provata dal dibattimento la responsabilità degli imputati. Domani mattina, se non ci saranno repliche, il giudice tornerà in aula per ritirarsi in camera di consiglio e leggere il dispositivo la sentenza.

