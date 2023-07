Pestaggio al Soho, Daspo urbano ai due aggressori 

La notte dell’ultimo Capodanno, senza un’apparente ragione, pestarono violentemente un trentenne davanti alla discoteca Soho di via Newton. Ora un 26enne e un trentenne di San Gavino e Sanluri non potranno entrare nello stesso locale e in quelli vicini per i prossimi due anni. Lo prevede il Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane, detto anche Daspo urbano) emesso ieri dal questore al termine dell’istruttoria effettuata dalla divisione Polizia anticrimine per aver «inferto un grave danno alla sicurezza e alla tranquillità pubblica ed ha rappresentato un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica».

L’aggressione era avvenuta verso le quattro del mattino del primo gennaio, quando ancora all’interno del locale proseguivano i festeggiamenti, il 30enne, residente a Selegas, si era ritrovato davanti i due giovani. Dalle parole, sempre più pesanti, si era passati all’aggressione fisica. Così violenta da non consentire alla vittima di difendersi e schivare la raffica di pugni e calci e i colpi in pieno viso che gli avevano procurato un trauma facciale con frattura della parete mediale dell’orbita destra e una prognosi di 30 giorni di cure.

La vittima si era poi recata in caserma, a Pirri, per denunciare l’accaduto consegnando anche ai carabinieri il referto del pronto soccorso. I militari della stazione avevano così avviato le indagini, acquisendo le immagini dai sistemi di videosorveglianza della zona e sentendo diversi testimoni per poter ottenere il maggior numero di informazioni sul pestaggio e sugli aggressori. Un minuzioso lavoro di ricostruzione del pestaggio che ha portato all’identificazione e alla denuncia dei responsabili.

