Pestaggio al Poetto, pesanti condanne 

Era stato picchiato selvaggiamente fuori da un locale del lungomare Poetto, aggredito con violenza dopo una lite scoppiata per futili motivi: e quando la giovane vittima era ormai a terra, priva di sensi, i due ragazzi che lo stavano pestando – almeno secondo gli inquirenti – avrebbero continuato con calci e pugni, arrivando addirittura a colpirlo con delle cinghiate. Ieri pomeriggio, dopo una lunga camera di consiglio, i due giovani sotto accusa per quel pestaggio sono stati condannati a pene pesantissime per tentato omicidio: 11 anni di reclusione per Francesco Carta e 9 per Nicola Loddo, entrambi quartesi di 33 e 24 anni. Accolte pressoché integralmente le richieste della Procura.

La vicenda

I fatti risalgono alla notte di domenica 18 giugno 2023, quando un 22enne (anche lui di Quartu) venne ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brotzu, a causa dei calci e dei pugni ricevuti nel corso di un violentissimo pestaggio avvenuto nel lungomare. Il ragazzo era stato intubato e, solo dopo alcuni giorni, era stata sciolta la prognosi. Concluse le indagini del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, la pm Rita Cariello aveva ordinato l’arresto dei due ragazzi quartesi, ritenuto gli autori nell’aggressione. Erano state anche denunciate a piede libero alcune ragazze, anche loro quartesi, che la Procura riteneva presenti al momento del pestaggio. Terminata l’indagine per omissione di soccorso, la stessa Pm Cariello ha poi chiesto e ottenuto l’archiviazione per Maria Dolores Ibba, 21 anni, e Martina Trudu, 24 anni.

Il processo

Sono invece finiti a processo, con la pesante accusa di tentato omicidio, sia Carta che Loddo, difesi dagli avvocati Alessandro Sassu e Mauro Massa. La giovane vittima, che ha avuto bisogno di una lunga riabilitazione, si è costituita parte civile al dibattimento con il legale Maurizio Scarparo. L’intera istruttoria dibattimentale è stata tenuta dalla pm Cariello, tranne la discussione di ieri dove l’accusa era rappresentata in aula dal sostituto procuratore Mario Leo (che ha chiesto 12 anni e mezzo e 9 anni di reclusione). Poco dopo le 17.45, il collegio presieduto dalla giudice Lucia Perra (a latere Antonella Useli Bacchitta e Federico Loche) è uscito dalla lunga camera di consiglio con la sentenza: 11 anni di carcere per Carta e 9 anni per Loddo, oltre ad una provvisionale immediatamente esecutiva di 60mila euro come anticipo sul risarcimento dei danni. Tra 90 giorni sono attese le motivazioni della decisione, poi la difesa presenterà sicuramente ricorso in appello.

