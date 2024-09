Pestaggio al Poetto, in due a processo per tentato omicidio 

Si è aperto ieri mattina, davanti ai giudici della Prima sezione penale del Tribunale, il processo ai due giovani accusati di aver pestato a sangue un 22enne con calci e pugni all’esterno di una discoteca del Poetto, infierendo poi con una cinghia - davanti alle rispettive fidanzate - anche quando il ragazzo era a terra. La vittima finì in rianimazione al Brotzu, intubata e in stato di coma indotto.

A comparire davanti al collegio presieduto dalla giudice Lucia Perra sono stati i quartesi Francesco Carta e Nicola Loddo, 32 e 23 anni, difesi dagli avvocati Sandro Sassu e Mauro Massa. L’aggressione era avvenuta il 18 giugno dello scorso anno, nel litorale davanti allo stabilimento balneare “Il Lido”. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, guidati dalla pm Rita Cariello, il 22enne – per motivi banalissimi – era stato prima spintonato, poi colpito e fatto cadere a terra, sul marciapiede. Battendo la testa sul cemento era rimasto inerme, in posizione supina, con un trauma cranico che gli aveva subito fatto perdere i sensi. Già in coma, sempre secondo la ricostruzione della Procura, avrebbe ricevuto almeno due violenti calci alla testa e, dopo avergli sfilato la cintura dai pantaloni, sarebbe stato colpito con la fibbia, finendo in rianimazione. Il ragazzo picchiato e la sua famiglia si sono costituiti parte civile con l’avvocato Maurizo Scarparo.

Conclusa la fase dell’illustrazione degli elementi di prova che le parti intendono portare a dibattimento, i giudici hanno poi rinviato l’udienza a fine novembre per sentire i primi cinque testimoni.

