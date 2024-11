Pestaggio al Poetto: «Il ragazzo picchiato anche con una cinta» 

«Ho visto che veniva picchiato quando era a terra, anche con una cinta. Poi non si muoveva più. Quando ci siamo avvicinati il ragazzo non era cosciente». Questo, in estrema sintesi, quanto raccontato ai giudici ieri dai primi quattro testimoni oculari convocati in Tribunale al processo per il pestaggio a sangue di un 22enne, avvenuto la notte del 18 giugno scorso davanti ad una discoteca del Poetto. Nell’aula della Prima sezione penale del Tribunale, presieduta dalla giudice Lucia Perra, si è così aperto il dibattimento contro i quartesi Francesco Carta e Nicola Loddo, 32 e 23 anni, accusati di tentato omicidio. I due imputati erano presenti in aula, difesi dagli avvocati Sandro Sassu e Mauro Massa.

Alcuni dei testimoni dell’accusa hanno parlato di un solo giovane che picchiava, anche se – stando stando alle accuse del pubblico ministero Rita Cariello – entrambi gli imputati avrebbero partecipato all’aggressione con calci e pugni al 22enne, copito anche con una cinghia quand’era era a terra esanime. La vittima finì in rianimazione al Brotzu, intubata e in stato di coma indotto. L’aggressione era avvenuta il 18 giugno dello scorso anno, nel litorale davanti allo stabilimento balneare “Il Lido”. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane cadendo avrebbe battuto la testa rimanendo esanime in posizione supina, con un trauma cranico che gli aveva fatto perdere i sensi. Nonostante fosse inerme gli imputati avrebbero continuato a picchiarlo. La vittima e la famiglia sono costituiti parte civile con l’avvocato Maurizio Scarparo.

