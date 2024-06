Pestaggio al Poetto: è tentato omicidio 

Avrebbero pestato a sangue un 22enne con calci e pugni fuori dalla discoteca del Poetto, infierendo con una cinghia anche quando il giovane era a terra, davanti alle rispettive fidanzate. Il ragazzo finì in rianimazione al Brotzu, intubato e in stato di coma indotto. Ieri mattina, i quartesi Francesco Carta e Nicola Loddo, 32 e 23 anni, sono stati rinviati a giudizio dal Gup del Tribunale, Giuseppe Pintori: il giudice ha accolto la richiesta della pm Rita Cariello e ha disposto per entrambi che il processo inizi a settembre.

Il pestaggio

L’aggressione era avvenuta il 18 giugno dello scorso anno, nel litorale davanti allo stabilimento balneare “Il Lido” al Poetto. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, il 22enne – per motivi banalissimi – era stato prima spintonato, poi colpito e fatto cadere a terra, sul marciapiede. Battendo la testa sul cemento era rimasto inerme, in posizione supina, a con un trauma cranico che l’aveva subito fatto perdere i sensi. Già in coma, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe ricevuto almeno due violenti calci alla testa e, dopo avergli sfilato la cintura dai pantaloni, sarebbe stato colpito con la fibbia. Portato d’urgenza al Brotzu, in Rianimazione, il ragazzo era stato intubato e dichiarato fuori pericolo solo dopo lunghe terapie.

Le indagini

Dopo rapide indagini, effettuate dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, la sostituta procuratrice Rita Cariello aveva arrestato i presunti aggressori: i quartesi Francesco Carta e Nicola Loddo, con l’ipotesi di tentato omicidio. La pm aveva aperto un fascicolo per omissione di soccorso nei confronti delle due ragazze quartesi che avrebbero assistito al pestaggio senza muovere un dito, ma la loro posizione sarebbe ancora al vaglio della Procura e non è escluso che possa essere archiviata. Terminata l’inchiesta, la pm Cariello ha chiesto il rinvio a giudizio per i due presunti picchiatori: accusati di concorso nel pestaggio, seppure con comportamenti differenti. Solo uno, infatti, avrebbe materialmente sferrato i colpi.

L’udienza preliminare

Francesco Carta e Nicola Loddo, difesi dagli avvocati Sandro Sassu e Mauro Massa, si sono presentati davanti al Gup del Tribunale, Giuseppe Pintori, con la pubblica accusa che ha deciso di non derubricare la contestazione in lesioni gravissime, ma di lasciare il tentato omicidio. Il ragazzo picchiato e la sua famiglia si sono costituiti parte civile con l’avvocato Maurizo Scarparo. In avvio di udienza preliminare, nessuno dei due imputati ha scelto riti alternativi. Valutate le carte, il giudice ha così deciso di mandare gli imputati a processo davanti al collegio della Prima sezione penale. La prima udienza è stata fissata a settembre. La scelta di andare a dibattimento consentirà alle difese di portare le eventuali prove a discolpa, ma in caso di condanna non ci sarà lo sconto di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

