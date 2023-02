Pestaggio al liceo Monito di Mattarella contro la violenza 

Non si placa la polemica sugli scontri al liceo di Firenze. Mentre il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, in un tweet postato di prima mattina, ha precisato di non aver mai minacciato sanzioni nei confronti della preside del liceo Da Vinci di Firenze (che aveva pubblicato una lettera ai suoi studenti criticata dal ministro), il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scandito parole nette contro la violenza. Un intervento nell’ambito del discorso pronunciato ieri al Quirinale ai nuovi Alfieri della Repubblica a cui ha consegnato gli attestati d'onore, presente Valditara. Mattarella, che ha citato tra l'altro i giovani della Rosa Bianca morti per opporsi al nazismo, ha fatto riferimento alla violenza davanti alle scuole.

La raccolta di firme

Intanto Priorità alla scuola ha lanciato una petizione a sostegno della dirigente scolastica contro «il ministro delle teleminacce» che ha oltrepassato le 100 mila firme. Il candidato segretario del Pd Stefano Bonaccini: «Per me può tranquillamente dimettersi», mentre M5S chiede che «riferisca in Parlamento». Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI): «Ci sono versioni contrastanti sulle quali stanno indagando le autorità».

La lettera dell’Euclide

Da Cagliari, docenti e personale del liceo Euclide danno il loro sostegno alla preside Savino. «Ci chiediamo cosa il ministro abbia inteso come “improprio”, quale tipo di “messaggio” pensa sia stato “lanciato” dalla dirigente scolastica», scrivono nella lettera, «e il motivo del suo dispiacere nell’apprendere che tale lettera sia stata indirizzata a studenti che pochi giorni prima hanno visto con i loro occhi, o attraverso le immagini, una vile e violenta aggressione, la cui natura non sfugge a chi non la voglia contro ogni evidenza occultare o sminuire».