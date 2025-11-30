Pestaggio ad Arbatax Due giovani di Tortolì condannati per lesioni 

Accusati di lesioni e tentata estorsione, due giovani di Tortolì sono stati condannati a 2 anni e 6 mesi di reclusione dal giudice monocratico del Tribunale di Lanusei. La pena è stata inflitta a Simone Cardia, 34 anni, e a Dawid Congiu (31). I fatti per i quali i due ragazzi sono finiti a processo risalgono al 3 febbraio del 2016.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Valentina Vitolo, quella sera Cardia e Congiu avevano avuto un alterco con Daniele Tosciri (43), anch’egli di Tortolì, vicino alla torre San Miguel di Arbatax e l'avevano picchiato e lasciato a terra, agonizzante. Secondo il pm, i due hanno usato violenza per vendicare un debito non saldato da Tosciri. Il quale, il giorno successivo, aveva sporto denuncia ai carabinieri che, alla luce delle sue condizioni, l'avevano fatto accompagnare dal 118 in ospedale.Gli esami strumentali avevano evidenziato la frattura di quattro costole.

Dalle indagini dei carabinieri della stazione di Tortolì è emerso il coinvolgimento di Cardia e Congiu. Dopo anni di dibattimento, la giudice Nicole Serra ha messo la parola fine (a meno di un ricorso in appello da parte dei difensori degli imputati) alla vicenda, accogliendo le istanze del pm e dell’avvocato Marcello Caddori, che ha assistito Tosciri, disponendo il risarcimento a favore della vittima da calcolarsi in separata sede, ma con una provvisionale immediatamente esecutiva di 3.000 euro oltre al pagamento delle spese legali.

