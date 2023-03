Pestaggio a sfondo razziale su un autobus a Roma: tre giovani finiscono in cella  

ROMA. La notte del 13 novembre scorso, dopo una giornata di lavoro in un pub, un 34 enne, cittadino del Bangladesh, stava tornando a casa. Salito su un bus di una linea notturna che collega il centro di Roma con la periferia è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, alcuni minorenni, che gli hanno rivolto minacce a sfondo razziale per poi aggredirlo a calci e pugni.

Per questa vicenda i carabinieri ieri hanno arrestato tre persone, un 23enne e due 17enni, per i reati di rapina aggravata, lesioni personali commesse con finalità di discriminazione e odio razziale ai danni di un cittadino bengalese. Un pestaggio che si è consumato in piazza dell'Aracoeli, a pochi passi da piazza Venezia, nel cuore della Capitale. «Devi portare rispetto, bangladino di m…, stai zitto co…». Queste le frasi offensive rivolte dal branco all'uomo.

Un’aggressione senza alcun movente, senza alcun fattore scatenante. In base a quanto ricostruisce il gip nell'ordinanza cautelare a carico del 23 enne finito in carcere, all'altezza della fermata di piazza dell'Aracoeli uno dei giovani ha «sputato al volto della vittima per poi colpirlo con un pugno al volto. A quel punto la colluttazione è continuata all'esterno». Il 34enne, rapinato nel cellulare, è stato aggredito a calci anche mentre si trovava in terra. «L'autista del mezzo è sceso a soccorrere l'uomo cercando di far allontanare il gruppo di giovani e ha allertato le forze dell'ordine e il 118 per chiedere aiuto», scrive il gip. Dopo l'aggressione il gruppo di giovani si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di piazza Venezia che hanno immediatamente raccolto il racconto della vittima e dei testimoni. Agli atti dell'indagine, coordinata dall'aggiunto Giovanni Conzo, anche le telecamere di videosorveglianza interne grazie alle quali è stato possibile ricostruire le fasi dell'aggressione. Dall'analisi dei fotogrammi è stato possibile individuare gli autori del pestaggio. A casa di uno dei minorenni, inoltre, sono stati trovati anche 18 g di hashish, alcuni grammi di metadone e ketamina e un bilancino di precisione.

RIPRODUZIONE RISERVATA