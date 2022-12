Pestaggi in carcere, tre agenti a giudizio 

Presunti pestaggi e abusi nel carcere di Uta, che secondo la Procura sarebbero avvenuti tra il novembre 2019 e il dicembre 2020, sono costati il il rinvio a giudizio a tre agenti della Polizia penitenziaria, in servizio nel penitenziario. I tre sono accusati di abuso d’ufficio, mentre per alcuni il pubblico ministero Alessandro Pili ha ipotizzato anche di abuso d’autorità nei confronti dei detenuti.

L’udienza preliminare

Ieri mattina, la giudice per le udienze preliminari Elisabetta Patrito ha accolto la richiesta della Procura, rinviando a giudizio i tre agenti Antonello Boi, 38 anni, originario di Macomer ma residente a Capoterra, Michele Porcu, 34, di Nurallao, e Giacomo Carta, 27, di Ghilarza. Il processo prenderà il via il 16 marzo davanti ai giudici della Seconda sezione penale . In udienza preliminare, per conto di uno dei detenuti che sarebbero stati picchiati, si è costituita in giudizio anche l’avvocata Enrica Anedda in qualità di parte civile.

La ricostruzione

Stando alla ricostruzione investigativa sarebbero quattro i detenuti picchiati: in alcuni casi, ai pestaggi avrebbero partecipato contemporaneamente due indagati. Antonello Boi, secondo le accuse, avrebbe colpito con pugni, calci e schiaffi quattro carcerati stranieri, Porcu avrebbe picchiato una delle vittime di Boi per poi portargli via il cavo dell’antenna tv dalla camera e, in seguito, istigato da Carta, avrebbe dato alcuni schiaffi al volto di un detenuto sardo nell’ottobre 2020, nella cui cella i due agenti avrebbero anche disattivato l’energia elettrica.