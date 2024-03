Pestaggi e torture su due detenuti: ai domiciliari 10 agenti penitenziari 

FOGGIA. Due pestaggi in piena regola. Schiaffi, calci, pugni, ginocchiate in faccia. Un detenuto con problemi psichiatrici pestato selvaggiamente perché compiendo un gesto autolesionistico davanti a un’ispettrice l’ha offesa. I fatti dell’11 agosto, ripresi dalle telecamere del carcere, ieri sono stati arrestati e posti ai domiciliari dieci agenti della penitenziaria. Tra le accuse reati come tortura, concussione, soppressione di atti.Respinta la richiesta di interdizione dalla professione per un anno per il medico del carcere Antonio Iuso e per la psicologa Stefania Lavacca. Indagati a piede libero altri due medici e un altro agente, per quest'ultimo è stata respinta la richiesta di arresto.

