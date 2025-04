Pesta la zampa al cane, il padrone gli spara 

Una fucilata per punire chi aveva schiacciato la zampa al suo cane, un gesto criminale inaudito per un motivo banale che, nella notte tra sabato e domenica, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Avrebbe deciso di punirlo per essersi dimostrato indifferente al dolore del suo amico a quattro zampe: è questo il motivo che ha spinto Anastasio Porcu, 49 anni, ben noto alle forze dell’ordine, a sparare a bruciapelo contro Marius Mihai, 26 anni, operaio di origini romene ma residente ad Assemini, ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari con una ferita d’arma da fuoco a una spalla.

L’episodio

Quello che è avvenuto la scorsa notte in piazza Sardegna rientra appieno nelle liti catalogate nei verbali delle forze dell’ordine per futili motivi, perché Anastasio Porcu avrebbe quasi ammazzato il giovane con cui aveva avuto uno scambio di battute fuori da un locale solo perché aveva schiacciato la zampa al suo cane e non si era preoccupato del dolore provocatogli. A ricostruire la folle notte di Capoterra ci hanno pensato i carabinieri della stazione di Pula, coadiuvati dai colleghi della Radiomobile della Compagnia di Cagliari, arrivati dopo che Marius Mihai si era recato alla guardia medica per farsi visitare la scapola sinistra raggiunta da una carabina ad aria compressa, modificata da Porcu e in grado di sparare proiettili calibro 22. Secondo quanto riferito ai militari dalla vittima, Porcu sarebbe sopraggiunto alle sue spalle mentre con alcuni amici si trovava in piazza Sardegna, erano le 3 del mattino e quell’alterco avvenuto poco prima per quel motivo banale sembrava ormai superato. Non per Anastasio Porcu però, che ha imbracciato la sua carabina e ha fatto fuoco colpendo Marius Mihai a una spalla. Dopo essere stato visitato dalla guardia medica di Capoterra, il giovane operaio è stato trasferito d’urgenza a bordo di un’ambulanza del 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove nelle prossime ore verrà sottoposto a un intervento chirurgico.

L’arresto

Porcu, dopo essersi dato alla fuga a piedi, è stato raggiunto dai carabinieri nella sua abitazione, dove è stato arrestato: il 49enne, difeso dall’avvocato Davide Manca, è accusato di tentato omicidio e si trova ora nel carcere di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sotto sequestro l’arma che ha ferito Marius Mihai: i militari l’hanno recuperata in casa di Porcu insieme e diversi proiettili calibro 22. Le indagini dei carabinieri intanto proseguono per scoprire se ci siano altre motivazioni alla base del tentato omicidio della scorsa notte: Porcu era stato arrestato lo scorso gennaio per aver esploso delle fucilate contro un’abitazione e aver colpito dei cartelli stradali.