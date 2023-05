Pesta la ragazza per farla abortire 

Le indagini hanno quindi portato alla luce una situazione particolarmente difficile e complessa cui occorreva porre termine nel più breve tempo possibile. Anche per le possibili conseguenze alle quali era esposta la ragazza, vittima non solo delle violenze alle quali era sottoposta ma anche delle disattenzioni dei suoi familiari.

Dopo l’ennesimo pestaggio - schiaffi, pugni e soprattutto calci volutamente sul grembo - la ragazza è andata in ospedale e ha raccontato al personale sanitario la vicenda, presentando poi una denuncia molto circostanziata alla polizia. La Procura ha delegato le indagini ai carabinieri, che hanno accertato la veridicità del racconto e hanno raccolto una serie di elementi che hanno reso ancora più ampio e concreto il quadro probatorio. Il giovane, tra l’altro, è noto alle forze dell’ordine perché ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. In più non ha un lavoro stabile e vive di espedienti, non potendo garantire così ad una compagna e ad eventuali figli un futuro sereno e stabile.

CATANZARO. Un ventenne marocchino è stato arrestato dai carabinieri e messo agli arresti domiciliari con l’accusa di avere picchiato in più occasioni una sedicenne italiana: i due avevano intrecciato da alcuni mesi una relazione e il giovane ha usato per costringere ad abortire l’adolescente, che invece era determinata a portare a termine la gravidanza.

CATANZARO. Un ventenne marocchino è stato arrestato dai carabinieri e messo agli arresti domiciliari con l’accusa di avere picchiato in più occasioni una sedicenne italiana: i due avevano intrecciato da alcuni mesi una relazione e il giovane ha usato per costringere ad abortire l’adolescente, che invece era determinata a portare a termine la gravidanza.

Fuga in ospedale

Dopo l’ennesimo pestaggio - schiaffi, pugni e soprattutto calci volutamente sul grembo - la ragazza è andata in ospedale e ha raccontato al personale sanitario la vicenda, presentando poi una denuncia molto circostanziata alla polizia. La Procura ha delegato le indagini ai carabinieri, che hanno accertato la veridicità del racconto e hanno raccolto una serie di elementi che hanno reso ancora più ampio e concreto il quadro probatorio. Il giovane, tra l’altro, è noto alle forze dell’ordine perché ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. In più non ha un lavoro stabile e vive di espedienti, non potendo garantire così ad una compagna e ad eventuali figli un futuro sereno e stabile.

Le indagini hanno quindi portato alla luce una situazione particolarmente difficile e complessa cui occorreva porre termine nel più breve tempo possibile. Anche per le possibili conseguenze alle quali era esposta la ragazza, vittima non solo delle violenze alle quali era sottoposta ma anche delle disattenzioni dei suoi familiari.

I reati

I militari hanno così ricostruito i fatti e presentato una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica, che ha chiesto al Gip e ottenuto l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico del ventenne, sia pure ai domiciliari. Al giovane vengono contestati, in particolare, i reati di maltrattamenti in famiglia e tentativo di procurato aborto. I carabinieri si sono preoccupati di garantire alla sedicenne, che ha avuto il coraggio di denunciare il suo aguzzino, un’adeguata tutela, trasferendola in una struttura protetta dove potrà concludere la gravidanza. Creando così le premesse per consentire alla ragazza di farsi una nuova vita, lontana da violenze e soprusi, insieme a quel figlio che ha così tenacemente voluto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata