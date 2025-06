Pesta la madre che lo rimprovera dopo che aveva aggredito un rider 

Prima insulta e aggredisce un rider che stava effettuando una consegna, poi aggredisce la madre che lo aveva rimproverato per il suo atteggiamento aggressivo. Un uomo di 35 anni è stato rinchiuso nel carcere di Uta dopo una notte movimentata.

In via Timavo, martedì, sono da poco trascorse le 22 quando scoppia il caos. L’uomo, per motivi che la Polizia sta cercando di scoprire, avrebbe lanciato una bottiglia un giovane rider in sella alla sua bicicletta. Non contento lo avrebbe anche aggredito. La violenza è continuata nell’abitazione della madre rea di averlo rimproverato per il gesto di follia. Per fortuna, in via Timavo stavano passando due pattuglie della Squadra volanti che, notato il trambusto, sono intervenute prontamente riportando la situazione alla normalità.

La donna, 59 anni, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118, che l’ha trasportata in codice giallo a pochi metri di distanza, al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità, dove sono state curate alcune contusioni e assegnati 15 giorni di cura.

Per l’aggressore l’inevitabile trasporto i Questura per le formalità di legge. Il magistrato di turno, vista la gravità dell’episodio, ha disposto il trasferimento dell’uomo nel carcere di Uta.

