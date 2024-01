Pesta il padre a Capodanno, 41enne finisce in manette 

Dopo la denuncia arrivano le manette per Stefano Tugulu, il 41enne di Castelsardo che nella notte del primo dell’anno ha pestato a sangue il padre 71enne, lasciandolo per terra privo di sensi nella propria casa di Lu Bagnu. Ricostruiti i fatti, ieri mattina l’uomo è stato arrestato e trasferito al carcere di Bancali dai carabinieri di Castelsardo e dai colleghi della radiomobile di Valledoria con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali volontarie. Il padre Gianni Tugulu vittima dell'aggressione brutale, era finito all’ospedale civile del Santissima Annunziata, dove si trova ricoverato a causa di un trauma cranico e toracico procuratogli dal figlio che, sotto l’effetto dell’alcol, lo aveva colpito ripetutamente con pugni e calci al viso, al dorso e alla testa. L’episodio di violenza era accaduto alle 22.30 all’interno dell’abitazione di famiglia, una lite scoppiata per motivi futili e degenerata nella violenza fisica. Il pensionato avrebbe tentato di difendersi procurandosi una ferita al braccio, ma niente ha potuto contro la scarica di colpi del 41enne che, dopo l’aggressione, si è recato al bar come se niente fosse. I carabinieri, raccolti tutti gli elementi, lo hanno trovato nel locale e, una volta identificato, lo hanno denunciato per maltrattamenti, episodi che si sono verificati anche in altre occasioni. Nel 2020 Stefano Tugulu era stato arrestato sempre per aver aggredito il padre. (m. p.)

