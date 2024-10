Pesta il capotreno, denunciato 

Investito da calci e pugni solamente perché ha svolto il suo lavoro. Fortunatamente, a distanza di 48 ore da quella brutale aggressione a un capotreno, un cagliaritano è stato identificato e denunciato a piede libero.

L’aggressione

Venerdì alle 18.30 il treno regionale 4850 lascia la stazione di Cagliari diretto al capolinea Macomer.

All’altezza di Pabillonis il capotreno inizia il solito giro lungo le carrozze per verificare che tutti i passeggeri abbiano il biglietto valido. E questo controllo lo esegue anche nei confronti di un quarantenne al quale però chiede anche la cortesia di spostare i piedi con i quali occupava il sedile posto di fronte a lui.

Il cagliaritano però non solo non chiede scusa per il gesto maleducato, non solo non mostra il biglietto ma si «scaglia improvvisamente e violentemente contro il capotreno, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche al fine di eludere il controllo e garantirsi l’impunità, colpendolo più volte e procurandogli diverse lesioni. Si tratta di un cittadino già conosciuto alle forze dell’ordine per altri episodi di microcriminalità», si legge in una nota del comando provinciale dei carabinieri di Oristano a firma del colonnello, Steven Chenet.

In ospedale

Ovviamente è scattato l’allarme dal treno regionale 4850 che ha investito la centrale operativa dei carabinieri di Oristano direttamente dalla sala operativa della Polizia ferroviaria di Roma.

Una pattuglia della stazione dei carabinieri di Mogoro è arrivata nel giro di pochi minuti alla stazione ferroviaria della cittadina dove il treno regionale si è fermato più a lungo del solito, vista l'aggressione, prima di riprendere il normale servizio.

Il ferroviere, a causa delle lesioni riportate, è stato accompagnato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano dal quale è stato poi dimesso con quattro giorni di prognosi.

Il cagliaritano invece è stato appunto denunciato per aggressione.

