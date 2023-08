Pesta gli anziani genitori, arrestato 

Picchia e maltratta gli anziani genitori: scatta l’intervento dei carabinieri nei confronti di un cinquantottenne di Iglesias.

L’aggressione

L’operazione è stata eseguita dai militari del Nucleo radiomobile del Comando di Iglesias e ha portato all’arresto di un cinquantottenne accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose aggravate e porto di oggetti atti a offendere. Si tratta di un residente della cittadina mineraria, già noto alle forze dell’ordine, Riccardo Pibiri, classe 1965, pensionato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, nel primo pomeriggio di martedì, probabilmente in preda a un violento stato d’ira, avrebbe aggredito con calci e pugni i propri genitori ottantaduenni, entrambi pensionati. I due anziani, dopo il violento pestaggio, sono stati soccorsi e trasportati dal personale del 118, presso l'ospedale Sirai di Carbonia, dove ancora si trovano in attesa della prognosi, ma attualmente non sarebbero in pericolo di vita. Subito dopo la scoperta del fatto, è scattata la caccia al presunto responsabile.

I controlli

Le indagini serrate, hanno portato i militari sulla giusta strada: i carabinieri sono riusciti a rintracciare e fermare Pibiri in una via cittadina. Durante la successiva perquisizione è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico e di una balestra caricata con dardo pronto a scoccare. Trasportava le armi all'interno di una busta di plastica. Dopo le procedure di rito, il materiale gli è stato sequestrato per eventuali accertamenti o per fini probatori. È stato condotto nel Comando di via Cattaneo, dove è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma in attesa di essere trasferito presso il Tribunale di Cagliari. Convalidato l’arresto, sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del processo, che si terrà nelle prossime settimane.

