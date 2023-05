Pessina colpisce al 93’ e il Monza manda ko il Sassuolo 

Sassuolo 1

Monza 2

Sassuolo (4-3-3) : Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi (73’ Zortea), Lopez, Henrique (69’ Ferrari); Berardi (73’ Thorstvedt), Pinamonti (62’ Defrel), Bajrami (62’ Ceide). Allenatore Dionisi.

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola (53’ Marlon); Ciurria, Pessina, Sensi (53’ Birindelli), C. Augusto; Mota (76’ Vignato), Caprari (53’ Rovella); Petagna (87’ Gytkjaer). Allenatore T. Palladino.

Arbitro : Santoro di Messina.

Reti : pt 51’ Berardi (r), st 15’ Ciurria, 48’ Pessina.

Note : espulso Tressoldi, ammoniti Marì, Caprari, Caldirola, Marlon.



Reggio Emilia. Un Monza che non smette di stupire espugna il campo del Sassuolo al 93’ e vola all’ottavo posto in campionato a quota 52 punti. Risultato quasi incredibile per una neo promossa. Merito di una squadra ben organizzata dal tecnico Palladino, voluto da Galliani e Berlusconi dopo l’esonero di Stroppa e già nel mirino (pare) dei top club. I padroni di casa, guidati a loro volta dall’ottimo Dionisi e passati in vantaggio con Berardi nel recupero del primo tempo, hanno giocato in dieci dal 68’ per l’espulsione di Tressoldi ma già 8’ prima gli ospiti avevano pareggiato con Ciurria. Da quel momento è stato quasi un monologo dei brianzoli, andati vicini più volte alla rete del raddoppio segnata però quando ormai la partita era al tramonto. Non mancassero solo due match, il Monza potrebbe sognare l’Europa.

RIPRODUZIONE RISERVATA