Pesci in mare e gabbie da buttare 

Fino a due settimane fa il bottino era grosso: le reti dei pescatori catturavano anche un quintale di pesci tra spigole e orate al giorno. Adesso però nella peschiera di Pesaria, a Santa Giusta, dove lavorano 40 pescatori, i fori delle griglie della camera della morte sono diventati enormi, ecco perché tutto il pesce che arriva dallo stagno va a finire in mare: «È l’inizio della nostra fine - grida Emanuele Cossu, il presidente del Consorzio pesca - È da due anni che abbiamo chiesto di intervenire per salvare il nostro futuro, ma nessuno ci ha ascoltati. Noi da oggi siamo senza lavoro».

La scoperta

Nei fori delle griglie ormai non solo passa il novellame, ma anche pesci da tre chili. I pescatori da alcuni giorni vedevano pochi pesci nelle reti, ecco perché ieri a fine mattinata hanno deciso di entrare in acqua per capire quale fosse il problema: «È successo quello che temevamo - si sfoga Cossu - Abbiamo perso tutto. È da due anni che chiediamo un intervento per risolvere questo problema causato da chi non si sa, ma nessuno si è fatto vivo. Vedere il pesce dirigersi verso il mare per noi pescatori è stato un colpo al cuore. Forse abbiamo perso già diecimila euro». Ieri sera, dopo aver tolto dall'acqua diverse griglie, si è riunito il Consiglio d'amministrazione per fare il punto: «Abbiamo deciso di presentarci in procura - spiega Cossu - Presenteremo un esposto, non ci sono più altre soluzioni. E non escludiamo proteste forti. La Regione si è occupata di tutti i compendi, ma non di noi».

La storia

Due anni fa nella pescheria di Pesaria, grazie a un milione di euro finanziato dalla Regione nell’ambito della Programmazione territoriale, sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione che i pescatori hanno atteso per 30 anni ma le nuove griglie in acciaio che dovevano servire da sbarramento dei pesci si sono usurate da subito. L’intervento avrebbe dovuto aumentare la quantità di prodotto e quindi il reddito, invece ora i pescatori hanno le reti vuote. «Forse qualcuno dimentica che sono stati spesi soldi pubblici - ricorda Cossu - e che ci sono 150 griglie danneggiate, da buttare». L’Unione dei Fenici tempo fa aveva fatto anche analizzare l’acciaio di una griglia in un centro specializzato ma dalle analisi era risultato essere quello previsto dal capitolato.

