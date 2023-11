Peschiere, parco dei Fenici in scacco  

Una storia sbagliata per dirla con De Andrè e ormai, dato il tempo perduto, pressoché impossibile da recuperare. Il parco dei Fenici è ormai un’incompiuta storica, oltre dieci anni fra promesse, lavori a metà e continui stop.

La storia

Correva il 2009. Il Governo Berlusconi aveva stanziato 800mila euro per dare vita al parco archeologico del golfo dei Fenici, inserito nei progetti nazionali dei parchi archeologici. Era il tempo di Sandro Bondi al ministero dei Beni culturali e di Pasquale Onida alla presidenza della Provincia. Un altro mondo. Nel 2012 la Provincia approvò il progetto preliminare e due anni dopo quello definitivo per la realizzazione di un percorso archeologico naturalistico fra Torregrande e Tharros. In fase di progettazione i Comuni di Oristano e di Cabras, la cooperativa Pontis e la cooperativa Pescatori e molluschicoltori s.r.l. di Mistras espressero apprezzamento sull'iniziativa dando «l’assenso formale all’articolazione del percorso chiedendo una regolamentazione dei passaggi per non ostacolare l'attività delle peschiere».

L’opera

I lavori partirono il 9 dicembre 2016 e terminarono il 12 ottobre 2017. A luglio 2019 Oristano e Cabras predisponevano un regolamento per disciplinare gli ingressi dei visitatori nelle peschiere Pontis del Consorzio delle cooperative e Mistras dei privati. Di fatto però gli ingressi alle due peschiere, che avrebbero dovuto collegare il percorso fino a Tharros, non sono mai stati aperti. Nei quattro chilometri percorribili dei nove in progetto, non c’è niente che riporti “all’accoglienza”; l’area del “Pozzo de is Sarracus” è solo un’intuizione degli archeologi, le zone di ristoro scomparse. Dell’area di sosta di supporto alla visita a Sa Mardini e alla Peschiera di Mistras neppure un accenno e così delle piccole aree di sosta coperte e servizi lungo il percorso e del pannello iconografico.

Una delibera del Comune di Oristano del 2019 dava atto del «concreto contributo alla valorizzazione del proprio territorio e delle attività economiche in esso presenti» e «nella realizzazione dell'itinerario uno stimolo rilevante per lo sviluppo e la crescita di attività economiche coerenti con le caratteristiche del sistema produttivo locale e con le professionalità e le competenze presenti nelle comunità locali». Parole che il peccato originale ha cancellato. La Cassazione nella sentenza di assoluzione dei presidenti dei consorzi Pontis e Mistras (finiti in un’inchiesta della procura poi archiviata) ha detto che l’accordo con le due Cooperative per il passaggio dei 50/60 mila visitatori all’anno è nient’altro che carta straccia. «Senza il lasciapassare dei concessionari-proprietari delle cooperative è impossibile andare avanti» riconoscono l’ex sindaco di Oristano Andrea Lutzu e l’attuale di Cabras Andrea Abis che fino all’ultimo avevano tentato di recuperare la “storia sbagliata”.

