Peschiera, partono i lavori 

La proposta della Regione è stata accettata. I pescatori non perderanno nessun giorno di lavoro. Buone notizie dalla peschiera di Santa Giusta dove a breve gli operai entreranno in azione per risanare le strutture in ferro usurate e pericolose, ma anche le passerelle in cemento fatiscenti. Il tutto grazie al milione di euro finanziato dalla Regione nell’ambito della Programmazione territoriale. A marzo il Comune aveva chiesto agli uffici regionali di non considerare la normativa secondo la quale dal primo marzo al 31 maggio non è possibile svolgere lavori di questo genere per questioni ambientali. Richiesta avanzata per evitare di intervenire durante l’estate, quando i pesci entrano nella peschiera per poi essere pescato. «Nel progetto originario le modalità di cantierizzazione e messa in asciutto - si legge nel documento della Regione - prevedevano l’infissione di palancole metalliche in acciaio. Secondo la nuova proposta della società appaltatrice, le opere di sbarramento verrebbero realizzate attraverso la costruzione di due argini trasversali. Modalità che consentirebbero di ridurre i tempi di cantierizzazione». Ora l’intervento potrà partire, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Erbì. ( s. p. )

