Peschiera di Pesaria, si apre il cantiere 

Dopo anni di attesa e vari stop, nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per ripristinare la peschiera di Pesaria, casa dei pescatori del Consorzio pesca che gestisce la laguna per conto della Regione. Si tratta di un importante intervento di riqualificazione reso possibile grazie a un milione di euro finanziato anni fa dalla Regione nell’ambito della Programmazione territoriale.

Gli operai sono al lavoro per risanare tutte le strutture in ferro e le passerelle fatiscenti. Per i pescatori del Consorzio, circa 40, una manna da cielo visti i pericoli ai quali erano esposti giornalmente a causa delle condizioni precarie di varie zone della peschiera. La ditta vincitrice del bando dovrà prosciugare prima lo specchio d’acqua per poi proseguire con la demolizione dell’attuale struttura in cemento dove da sempre viene catturato il pesce, realizzata 50 anni fa. Ci sarà poi il rifacimento dei lavorieri. «Finalmente ci siamo - commenta il presidente del Consorzio, Emanuele Cossu - Per noi significherà lavorare in sicurezza. Gli interventi dovranno durare circa due mesi. Nel frattempo lavoreremo sia in mare aperto sia nello stagno. Il novellame purtroppo durante questo arco di tempo non entrerà nelle gabbia di cattura. Questo intervento però era necessario per la nostra incolumità».