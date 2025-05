Peschiera da scoprire, un’edizione da record 

Un primo maggio da record alla peschiera San Giovanni: la settima edizione di Lagune Aperte, organizzata dalla Cooperativa pescatori si conferma un successo con una partecipazione senza precedenti. Il connubio tra musica, natura, gastronomia e cultura piace. Fin dal primo mattino uno scenario naturalistico come pochi, tra mare e laguna, si è popolato di famiglie, turisti, giovani da tutta l’isola, richiamati da un programma ricco e inclusivo: street food locale, birre artigianali, artigianato sardo, mostre d'arte, performance vibranti e concerti dal vivo. Soddisfatto il presidente Luca Cacciatori: «Lagune Aperte non è solo un evento, ma un progetto collettivo. Un modo per raccontare la nostra laguna, la nostra storia, le persone che ogni giorno la vivono e la custodiscono». La direzione artistica dell'evento è stata dell'Associazione Artisti Ogliastra, sul palco si sono esibiti artisti e gruppi musicali che hanno dato qualcosa in più alla kermesse. Un successo dunque oltre le più rosee aspettative - grazie al lavoro di squadra - con un incremento di circa il 36 per cento delle presenze rispetto all’anno scorso. Ma più dei numeri, ciò che conta per gli organizzatori è «l’energia che si è respirata». (f. me.)

