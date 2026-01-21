Peschereccio salvato dalla comunità 

Mezzo paese si è unito, martedì sera, per salvare l’imbarcazione da Pescaturismo San Sebastiano che rischiava di affondare.

La paura

Era ormeggiata all’ingresso del canale di Porto Pino, località balneare di Sant’Anna Arresi, nella zona più esposta alle mareggiate, motivo per cui i fratelli Marica avevano rafforzato gli ormeggi in vista dell’arrivo del forte vento: «Ci siamo organizzati per tempo rafforzando le cime - dice Giuliano, uno dei tre fratelli – di solito lo scirocco non è il vento che che crea più problemi a Porto Pino, nessuno si immaginava una situazione del genere visto che il porticciolo risulta in parte protetto, ma già dalla mattinata di martedì la forza del mare era anomala, in 40 anni non ho mai visto una cosa del genere». Già martedì mattina, con la rottura dei supporti della piccola passerella, era stato chiesto aiuto e anche l’amministrazione comunale si era adoperata facendo sì che gli operai comunali portassero subito un grosso tavolone per salire sulla barca in modo per provare a sistemare le cime e allontanare la barca dagli scogli ulteriormente. Ma poi la situazione è peggiorata ulteriormente e, attorno alle 18, si sono rotti gli ormeggi della barca che da quel momento rischiava di finire sugli scogli.

I tentativi

«Con l’aiuto di amici e parenti ho provato a spostare la barca – prosegue Giuliano Marica - ma ha ceduto anche il tubo idraulico del timone, l’unica scelta era quella di usare il timone di poppa ma da solo non sarei riuscito a salvare la barca. Grazie ai tanti che si sono prodigati ad aiutarci siamo riusciti a spostarla alcuni con delle torce hanno illuminato l’area per consentirmi di fare le manovre per portare la barca all’interno del canale». In tanti dalla mattina, tra parenti, amici e pescatori passando per la protezione civile e la polizia locale, hanno tenuto sotto controllo la zona e dato una mano rafforzare gli ormeggi. «Voglio ringraziare tutti – afferma Valentina Marica - abbiamo vissuto un incubo, se la barca si fosse infranta completamente sugli scogli, i nostri sacrifici di tutta la vita, le nostre speranze, il nostro lavoro sarebbero andati persi. In tanti hanno risposto alla nostra richiesta di aiuto. In questi casi la tempestività di mantenere il sangue freddo è stato il fattore determinante. Facendo sì che si potesse evitare il disastro. Ringraziamo familiari, colleghi e amici e il sindaco Paolo Dessì: non è solo solidarietà ma un grandissimo gesto di altruismo».

