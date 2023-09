Peschereccio rischia di affondare  

Una falla, l’acqua che continuava a entrare nell’imbarcazione e il rischio che il peschereccio affondasse da un momento all’altro. Decisivo, per evitare il peggio, l’intervento dei vigili del fuoco: sono riusciti ad aspirare l’acqua ed impedire che la barca finisse a fondo nonostante fosse ormeggiata nel molo riservato ai pescherecci nel porto storico della città.

La segnalazione del problema sull’imbarcazione è arrivata ieri verso le 14. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di viale Marconi, quelli del distaccamento del porto, il nucleo nautico e i sommozzatori. Il peschereccio stava imbarcando acqua e stava per affondare. I vigili sono riusciti ad aspirare l’acqua dai locali della barca, mettendola in sicurezza e impedendo il peggio. Sarebbe stato un grave danno per il proprietario.

Su quanto accaduto, e sulle possibili cause, sono scattati gli accertamenti da parte del personale della Guardia costiera. Sono state effettuate le verifiche a bordo del peschereccio per capire cosa avesse provocato la falla che stava rischiando di provocarne l’affondamento. Ora saranno necessari dei lavori per il suo recupero. (m. v.)

