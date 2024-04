Peschereccio fuori rotta si arena nella sabbia del porto 

Un peschereccio d’alto mare si trova arenato da ieri mattina all’ingresso del porto di Sant’Antioco. La causa sarebbe riconducibile a un errore di manovra che ha provocato un pauroso fuori rotta che ha fatto arenare sul fondo l’imbarcazione. L’Agriao, 30 metri di lunghezza per 224 tonnellate di stazza, battente bandiera Portoghese, con un equipaggio di 13 persone, avrebbe dovuto ormeggiare nel porto Sulcitano, scelto come tappa d’appoggio per il moto pesca d’altura che concentra la sua attività nel mediterraneo, in particolar modo tra il Portogallo, la Spagna, ma anche la Sardegna e la Sicilia. Intorno alle 8 del mattino, l’imbarcazione per motivi ancora da accertare ha inspiegabilmente superato le boe che delimitano l’ingresso al porto, ma anziché transitare in mezzo, si è lasciato la boa al lato, arenandosi. Difficili anche le manovre per uscire dal fondale sabbioso che hanno fatto propendere per la richiesta di intervento di un rimorchiatore proveniente da Portovesme. L’interruzione della corsa del motopesca non ha provocato feriti. Spetterà ora al comandante relazionare all’autorità marittima per ricostruire la vicenda e soprattutto capire perché ha preferito tagliare per l’ingresso del porto intraprendendo una manovra vietata dal codice della navigazione.

