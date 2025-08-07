Peschereccio affonda, salve tre persone 

È colato a picco in pochi minuti nel mare del Golfo dell’Asinara, al nord dell’Isola mentre era impegnato in una battuta di pesca. A bordo del motopeschereccio partito da Santa Teresa, affondato a 26 miglia dalla costa di Porto Torres, c’erano tre persone soccorse da un'altra imbarcazione della marineria turritana, dirottata dalla Capitaneria sul punto dell’incidente. I tre pescatori sono stati portati a bordo in attesa dell’intervento della motovedetta della Guardia Costiera che, raggiunto il punto dell’affondamento, ha provveduto al trasbordo dei tre componenti l’equipaggio e a mettere in sicurezza la zona.

La segnalazione alla Capitaneria di porto era giunta intorno alle 14.30, quando il motopeschereccio ha lanciato l’Sos per un’avaria del motore o una manovra errata, cause ancora al vaglio dei militari della Capitaneria. I tre naufraghi in difficoltà sono stati raggiunti da un peschereccio che navigava a poca distanza. Una volta assistiti a bordo di un’altra imbarcazione, sono stati trasbordati sulla motovedetta Cp871 della Capitaneria e trasportati nella banchina del porto commerciale di Porto Torres, dove ad attenderli vi erano gli operatori sanitari del 118. Il comandante del motopesca, originario di Santa Teresa, è stato trasportato al pronto soccorso di Sassari per ulteriori accertamenti, mentre gli altri due membri dell’equipaggio sono rimasti a disposizione dell’Autorità Marittima per gli atti di ufficio. La Capitaneria, che sta monitorando l'area priva di tracce di inquinamento, ha aperto una inchiesta per indagare e accertare le cause e le eventuali responsabilità dell’incidente.