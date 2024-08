Peschereccio affonda nelle acque del porto di Arbatax  

Ha imbarcato acqua ed è affondato nelle acque del porto di Arbatax. San Silverio, un peschereccio della flotta locale, è calato a piccato mentre era ormeggiato nella darsena riservata alle imbarcazioni degli operatori del settore ittico. Intorno alle 10.30 di ieri, per cause ancora da definire, il natante, dove non c’era nessuno, è affondato (in parte) adagiandosi sul fondale con la parte sinistra dello scafo a pelo d’acqua e ancora visibile. Sul posto, allertati dalla centrale operativa del comando di Nuoro, sono stati richiamati i vigili del fuoco di Tortolì e imprese specializzate per avviare le operazioni di recupero. Sulla darsena, dove nel frattempo si era radunato un manipolo di pescatori, è arrivato il personale della Turismar a bordo dei gommoni e con l’ausilio di altri mezzi, mentre dal molo ha lavorato una gru dell’impresa Movicar che ha imbracato il peschereccio, hanno tirato su il peschereccio poi caricato su un rimorchio con destinazione cantiere nautico. Un equipaggio della Guardia costiera di Arbatax, al comando del tenente di vascello Mattia Caniglia, ha raggiunto la darsena per accertare i fatti e coordinare le operazioni necessarie al contenimento dell’eventuale inquinamento. ( ro. se. )

RIPRODUZIONE RISERVATA