Peschereccio affonda nella notte 

Solo quando Giordano e il suo marinaio hanno capito quanto la situazione fosse grave e stesse per degenerare, hanno lanciato il may day, raccolto dalla Capitaneria di porto. Dall’Ufficio circondariale marittimo di Arbatax la richiesta di soccorso è rimbalzata alla sala operativa della Guardia costiera di Cagliari e sono scattate le operazioni.

Salvatore Giordano, 45 anni, armatore della motobarca Nibbio, iscritta al compartimento marittimo di Cagliari, ha deciso in pochi attimi. Calata la zattera di salvataggio, il comandante e il suo pescatore si sono catapultati dentro il mezzo gonfiabile mentre l’imbarcazione cominciava a piegarsi sul fianco, appesantita dall’acqua che aveva trovato campo libero dopo la rottura di un manicotto della presa a mare per il raffreddamento del motore. Una situazione delicata che non permetteva però all’equipaggio di accorgersi subito dell’allagamento del vano motore che continuava a imbarcare acqua. Tanta, troppa perché potesse sopportarla.

Li ha salvati l’esperienza, la capacità di reagire tempestivamente davanti a un’emergenza. E l’imprevisto dell’altra notte, in mare aperto, quando le lancette dell’orologio battevano l’una di venerdì e l’acqua aveva iniziato a inondare il peschereccio con cui erano usciti in mare per calare le reti a strascico fuori dal promontorio di Capo Ferrato, aveva davvero necessità, per essere affrontato, di razionalità e sangue freddo.

Le reazioni

La partenza

Nel porto hanno sciolto gli ormeggi la motovedetta Cp 307 e l’imbarcazione dei Vigili del fuoco con a bordo la squadra dei sommozzatori. Non c’era tempo da perdere. I due mezzi di soccorso hanno puntato la prua verso nord-est dell’isola di Serpentara, verso il tratto di mare dove i due pescatori assistevano, impotenti, ma fortunatamente in salvo sulla zattera, all’inabissamento. Nibbio colava a picco in un mare nero come l’inchiostro, su un fondale compreso tra i novanta e i centoventi metri di profondità. Giunta sul posto, i soccorritori della Guardia costiera hanno recuperato i due pescatori e iniziato il viaggio di rientro. A bordo Giordano e il suo marinaio sono stati rifocillati. Alle quattro del mattino lo sbarco in banchina, dove i naufraghi sono stati accolti dall’equipaggio di un’ambulanza del 118. Entrambi stavano bene e non hanno avuto necessità di un ricovero in ospedale per accertamenti. Dovevano solo abbandonare la paura, inevitabile, quando anche marinai esperti si ritrovano faccia a faccia col pericolo.

I pericoli

Ora il rischio è legato alla presenza del carburante nei serbatoi del peschereccio. Ieri mattina e ancora nel pomeriggio l’area è stata pattugliata da una motovedetta e da un elicottero per verificare la possibile presenza di chiazze di idrocarburi. Un controllo che proseguirà anche in queste ore e nei prossimi giorni.

L’armatore e comandante del Nibbio è stato diffidato (una prassi normale in caso di affondamento di imbarcazioni) e dovrà farsi carico della messa in sicurezza del peschereccio proprio per evitare fenomeni di inquinamento. Sempre ieri mattina Giordano si è presentato negli uffici della Capitaneria insieme al direttore dell’associazione armatori, l’avvocato Renato Murgia, che assisterà il socio dell’organizzazione degli armatori sardi.

