Peschereccio affonda, la comunità si mobilita 

La comunità di Calasetta, con il sindaco Antonello Puggioni, ha organizzato una raccolta di fondi per aiutare un piccolo armatore a recuperare la sua imbarcazione affondata al porto. Un danno enorme dopo una giornata di pesca che ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Il danno

Gabriele Grosso, 49 anni, pescatore e proprietario del piccolo peschereccio “Aurora”, ha rischiato di andare a fondo, assieme agli altri 2 componenti dell’equipaggio. La barca in manovra, dopo aver ripreso le reti davanti alla Salina, ha preso un forte colpo sullo scafo. Una corsa disperata contro il tempo ha permesso di riportarla in porto dove è affondata su un fianco. «Siamo andati a recuperare le reti - racconta Gabriele Grosso - stare fermi per troppo tempo aumenta le spese dell’attività. Ho approfittato della giornata di tempo buono, ma, intorno alle 18, mentre rientravamo, quel colpo fortissimo, penso si sia trattato di un tronco probabilmente trascinato in mare durante il maltempo dei giorni precedenti». Sono stati momenti di forte preoccupazione: «Ci perché ci siamo resi conto immediatamente che eravamo in emergenza - spiega Grosso - abbiamo deciso tutti insieme di rientrare, tenendo d’occhio quella falla che nel frattempo cominciava a imbarcare acqua». Un tentativo disperato con la consapevolezza di poter anche finire in mare, prima di raggiungere il porto. La corsa è finita proprio davanti alla banchina dove la barca è semi affondata.

I corsti

I danni ammontano a quasi ventimila, tanto servirà per recuperare l’imbarcazione e sostituire i pezzi fondamentali per poterla rimettere in navigazione. «I miei concittadini hanno dimostrato anche in altre occasioni il buon cuore e la solidarietà di una comunità abituata da sempre a darsi una mano l’un l’altro - ha detto il sindaco Antonello Puggioni - proprio per questo mi sono rivolto a loro, affinché tutti possano aiutare Gabriele a riprendere al più presto il suo lavoro e a recuperare la sua barca». Nella la piattaforma “Gofundme”, l’armatore Fabio Farina, ha aperto una colletta on line e sono già stati raccolti più di 5 mila euro. «Anche noi pescatori abbiamo già dato vita a una raccolta fondi per aiutare il nostro collega - ha detto Mario Poma - i danni sono ingenti, quindi Gabriele avrà bisogno dell’aiuto di tutti per poter recuperare la sua barca».

RIPRODUZIONE RISERVATA