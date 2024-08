Pesche secche sui rami: «Colpa della Ue» 

Arrivando nei terreni agricoli fra Villacidro e Serramanna si stagliano frutteti, distese di angurie e meloni e stormi di cornacchie in volo. Le pesche, un tempo rigogliose, sembrano prugne secche. Sisinnio Pittau, agricoltore di 63 anni e socio dell’Associazione agricoltori villacidresi ha preso la decisione a malincuore; sta abbattendo il suo pescheto con la motosega.

«L’ho coltivato per otto anni», dice: «L’ho visto sfiorire e ammalarsi, preda di parassiti contro cui non abbiamo più armi. Le nuove direttive Ue vietano l'uso delle molecole e dei principi attivi più efficaci. Stanno uccidendo le piante, il nostro lavoro e le buste paga della filiera».

Con lui ci sono altri coltivatori di pesche e agrumi. Vedono la produzione andare in fumo anno dopo anno. «Siamo preda della mosca e del ragno rosso», racconta Giovanni Piga, che insieme al fratello Iosto è il maggior produttore di pesche di Villacidro con 30 ettari coltivati: «Aspettiamoci anche la cocciniglia negli agrumi dal 2025. Molti dipendenti si rifiutano di lavorare: si trovano coperti di ragni rossi. Se fino a qualche anno fa producevamo 350 quintali a ettaro, ora arriviamo a stento a 150». «Siamo al collasso, senza consulenze o supporti regionali per arginare i danni», interviene Valerio Piras: «È umiliante e svilente per il nostro lavoro».

All’ombra delle pale

Sullo sfondo, la mastodontica pala eolica in costruzione a Santu Miali: «Forse vogliono che ci arrendiamo a questo», riflettono i produttori. «Tutti noi abbiamo ricevuto laute offerte per vendere i terreni e installare impianti», rivelano: «Non abbiamo ceduto ma è sempre più difficile andare avanti».

Il “Green”? Non funziona

L'Unione europea detta le direttive, uguali per tutti. «In un'ottica green , dicono, ma senza tenere conto delle specificità regionali», commenta Milena Lussu, che ha lasciato il lavoro da farmacista per rilevare gli agrumeti di famiglia: «Le molecole che stanno vietando in agricoltura – continua – sono a bassissimo impatto ambientale. Ci chiedono l'uso di insetti per la lotta biologica ma dobbiamo acquistarli dall'Olanda o dal Nord Italia: arrivano già moribondi».

«Stesso discorso per gli ortaggi», giura Antonio Pibiri, titolare di un’azienda con dieci dipendenti: «La produzione è in continuo calo. Gli insetti divorano quasi tutto, e quel che lasciano è preda delle cornacchie». Pibiri e Lussu concordano: «I trattamenti prima ci costavano 13 euro a ettaro, ora ne costano 200 e neppure funzionano. Servono deroghe dall'Europa per salvare l'agricoltura in Sardegna. Non abbiamo bisogno di assistenzialismo ma di soluzioni produttive», suggeriscono all'unisono.

Riattivare la biofabbrica

Gli agricoltori di nuova generazione propongono soluzioni, collaborazioni con l'università, uso di droni. «A Ussana c'è una biofabbrica dismessa, realizzata con fondi regionali», indica Milena Lussu, che in passato ha fatto la ricercatrice: «Riattivarla, allevando qui insetti amici, supporterebbe una lotta biologica seria. Si parla tanto di bio, ma non c'è un piano strutturato. Amiamo la nostra terra. Ora sta morendo per patologie comuni».

Acqua razionata

«Quest'anno – chiosa l'assessore comunale all'Agricoltura, Dario Piras – si aggiunge il problema della riduzione dell'acqua, pari al 30 per cento. Unito al resto, sta portando all'abbandono delle coltivazioni. Villacidro era un fiore all'occhiello: sta diventando preda del fuoco, a causa dei tanti terreni incolti. Io stesso quest'anno ho perso così mezza azienda. Il settore è allo stremo».

