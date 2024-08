«Pesche e agrumi distrutti dalle mosche» 

Cosa può portare un agricoltore a distruggere il suo frutteto? Cosa può far nascere in un lavoratore l'idea di radere al suolo quella terra dove ha gettato tempo, sudore e sangue? Roberto Pisano, imprenditore agricolo di Decimomannu, lo ha fatto: ha distrutto il suo pescheto, quello al confine con il paese di San Sperate. E i colleghi e compaesani rispondono: «È uno di noi, come noi. Le sue motivazioni sono le nostre. È arrivato il momento di dire basta».

«Un fallimento». Così lo ha definito Pisano. «Questi regolamenti europei ci tagliano le gambe. Le pesche sulle mie piante? Quelle salvate dalle mosche sono troppo piccole per essere vendute. Lo dice un altro regolamento europeo».

Le proposte

Gianluigi Podda, presidente della Coldiretti San Sperate, spiega: «Da anni l’Europa ha deciso di dare un taglio netto ai fitofarmaci. Le così dette “medicine” chimiche, presidi sanitari in agricoltura. Potremmo essere d'accordo, sia chiaro, ma i nuovi metodi alternativi sono utili ma hanno solo un 40 per cento di efficacia». Per lo più si tratta di prodotti a base di ferormoni che attirano insetti come le mosche. «Ma uccidono solo gli insetti adulti», dice Podda, «questo significa che se la mosca, per esempio, raggiunge la pesca e poi, in un secondo momento, va alla trappola, il frutto è già perso. Le larve sono già dentro, non possiamo più agire». Eppure ci sono delle soluzioni, secondo Podda: «Abbiamo proposto l’inserimento degli insetti sterili, quelli che pur accoppiandosi non si riproducono. In modo da non usare prodotti chimici». La situazione è allarmante, allo stato attuale: «Ci sono aziende che vanno avanti da generazioni che non vogliono mollare, ma che prima o poi finiranno per fare come Roberto. Abbiamo bisogno di assistenza tecnica, da Laore e Università».

Il mercato

Nicola Marcia, agricoltore sansperatino riassume il pensiero comune: «Europa e Italia nell’ultimo trentennio hanno permesso e agevolato l’ingresso di una miriade di prodotti agricoli extra Italia e extra Europa, con disciplinari e regole molto più permissivi. Noi siamo controllati e non riusciamo a produrre, gli altri possono importare in Italia, quasi senza regole». E sull'Europa: «La pretesa di “svolta green” limita la chimica e principi attivi senza dare risposte alternative su come proteggere piante e frutti dalle patologie. E poi sulle tavole finiscono proprio i prodotti esterni». E intanto il fatturato di molte imprese sfiora lo zero.

Anche la Regione ha le sue colpe: «Ha smantellato tutto ciò che era assistenza tecnica (Laore in primis diventati meri burocrati) e Agris», dice Marcia. Il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu aggiunge: «Condivido il messaggio. Le politiche europee stanno diventando sempre più stringenti. Ora deve fare la sua parte la Regione in quanto è chiaro che negli anni abbia trascurato un settore trainante e importantissimo, completamente abbandonato».

