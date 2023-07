Pesche distrutte dal gran caldo 

«Il caldo degli scorsi giorni? Un massacro per le nostre pesche. Le perdite, a seconda del tipo di coltura, possono arrivare anche oltre l'ottanta percento». Giorni difficili per gli agricoltori sansperatini che, a pochi giorni dalla fine delle celebrazioni dedicate proprio al prodotto principe del paese, si ritrovano a fare i conti con i danni causati dall'ondata di calore che ha investito l'Isola negli scorsi giorni.

Il caldo

«La situazione è critica», spiega Giovanni Schirru, coltivatore di pesche, «per non dire drammatica. Dopo il picco dei 47 gradi (all’ombra) di pochi giorni fa le piante si sono come seccate e le pesche si sono cotte. Si sono toccati anche i 51 gradi in campo aperto e l'acqua poco aiuto dava in questo caso. Non è solo San Sperate ovviamente, ci sono amici che ci contattano da Villacidro per esempio. Le piante sono come bruciate. Abbiamo praticamente perso il 90 percento del prodotto, è invendibile. In questo caso mi sto facendo portavoce di tantissimi amici e colleghi del paese».

Al lavoro

Interviene una altro agricoltore, Stefano Collu spiega: «Dipende molto anche dal tipo di pesca che si coltiva, non tutte maturano nello stesso periodo. Il caldo blocca la crescita e di fatto impedisce al frutto di arrivare alla sua maturazione». E sui danni precisa: «Nel mio caso la stima è diversa, come per ognuno di noi. Ho la fortuna di aver investito in diverse tipologie e molte erano già pronte prima del caldo fuori stagione. I danni, anche per me ci sono, ma sono più ammortizzate. Per altri la situazione è critica invece».

Il Comune

Chiude il sindaco Fabrizio Madeddu, che ha mantenuto la delega all'agricoltura: «Conosciamo bene il problema. Nei giorni scorsi ho sentito la Coldiretti e so che anche loro stanno dialogando con i tanti, tantissimi agricoltori colpiti. Come amministrazione siamo loro vicini, è grazie a loro se possiamo fregiarci di prodotti di prima qualità ogni anno». Ma come possono cercare di rimediare, almeno in parte, al danno? «È loro diritto avvisare Laore, sono danni per calamità naturali. Anche come Comune lo faremo e invieremo tutto il 3 agosto. Un dettaglio importante è che devono fare richiesta e inviare tutto entro 10 giorni dalla fine dell'evento calamitoso accertato. In questo caso fa fede quanto riportato dalla protezione civile. Se attendono oltre sarà un problema poi».

RIPRODUZIONE RISERVATA