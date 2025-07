Pesche, che bontà San Sperate da oggi è in festa 

Dopo lo stop dello scorso anno, tornano la Sagra delle pesche e la festa del santo patrono, San Sperate martire. Un ritorno in grande stile che ha visto il paese animarsi già negli scorsi giorni. Ora è il momento clou: oggi la giornata del patrono, che apre un fine settimana di appuntamenti tra musica, tradizione e (ovviamente) pesche.

Riti

Il programma religioso di oggi inizia alle 8 con la santa messa in parrocchia, seguita alle ore 10 da un’altra celebrazione. Il momento più solenne si terrà alle 18.30 con la celebrazione del vescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, e animata dal coro Santu Asili e Monti di San Basilio. Alle 19.30 parte la processione con il simulacro del Santo per le vie del paese, accompagnata dalla banda Musica Di Monastir, dai gruppi folk, dai cavalieri e dalle traccas e dai tamburini della città di Iglesias. Si parte da via XI Febbraio, per poi passare nel centro storico di Santa Lucia, raggiungendo via Giardini, Orticcello e poi via Sardegna, fino a via Fratelli Cervi. A conclusione della giornata, al giardino Megalitico, ci sarà Su Cumbidu, offerto dal comitato. La serata proseguirà alle ore 22.30 sempre nel giardino megalitico con la serata discoteca animata dal Dj Federico Ribassi, organizzata dal comitato San Sperate Martire.

Festa

Per quanto riguarda la Sagra, domani, alle 18.30, in piazza Gramsci, andrà in scena lo spettacolo di burattini di Fabio Pisu. Alle ore 21.30 sarà la volta della serata con Jonathan Atutiero, con special guest direttamente da Italia’s Got Talent e dj set di Daniel Virdis. Sabato, alle 11.30, nell’aula consiliare, si svolgerà la XVI assegnazione della “Pesca d’oro”, a cura del Comitato turismo sostenibile. In serata, alle 22, in piazza Gramsci, spazio al grande show musicale “Millenium 90/2000” con Sergio Mauri e Claude Le Boy, accompagnati da show girl, mascotte ed effetti speciali, organizzato dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale. Domenica si apre alle 10, nell’aula consiliare, con il convegno-studio-dibattito “Su Bistiri Antigu”, dedicato alla ricerca di immagini fotografiche per ricostruire la storia e i mestieri di San Sperate, a cura del Gruppo Folk Amigus San Sperate. Alle 19, nel Giardino Megalitico, spazio alla danza con l’esibizione di “Danze Medio Orientali” a cura dell’asd Oriental Dream. Gran finale alle 22 in piazza Gramsci con il concerto dei Collage, preceduti dall’apertura di Maria Sofia Corona e dal giovane rapper Nosy.

