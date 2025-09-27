VaiOnline
Guardia costiera.
28 settembre 2025 alle 00:56

Pesce non tracciabile, sequestrati due quintali 

Ristoranti, pescherie e mercati. Si moltiplicano le ispezioni del Centro controllo pesca della Guardia costiera in città e nell’hinterland, per verificare il rispetto della normativa sulle etichette e sulla tracciabilità dei prodotti ittici in vendita. E non sono mancate le sanzioni negli ultimi giorni, proprio grazie ai controlli eseguiti dai militari assieme al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell’Asl di Cagliari, che verifica il rispetto della normativa Haccp sull’igiene degli alimenti.

Nessun documento consentiva la tracciabilità di 75 chili di tonno, salmone e mazzancolle custoditi nei frigoriferi di un ristorante orientale nella zona del largo Carlo Felice. Tutto il prodotto è stato quindi sequestrato e il titolare si è visto consegnare un verbale da millecinquecento euro.

In un mercato all’aperto, poi, è stato controllato un ambulante che vendeva molluschi bivalvi non tracciati e bottarga sottovuoto priva di qualsiasi documentazione. Si è visto sequestrare sette chili di prodotto e consegnare una sanzione da settemila euro.

In un altro ristorante, nel litorale tra Cagliari e Quartu, nelle celle frigo sono stati trovati 104 chili di prodotti ittici di provenienza non tracciabile. Il Sian ha irrogato due multe da mille euro ciascuna per il mancato rispetto dei protocolli Haccp per le inadeguate condizioni igieniche per le bevande conservate con modalità non consentite. Altri controlli di Guardia costiera e Sian sono in programma già da domani.

